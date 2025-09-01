Universidad de Cienfuegos: Desafíos para un nuevo curso

Compartir en

Con un homenaje al Dr. Eduardo Torres Cuevas, intelectual prolífico en el campo de las ciencias históricas y sociales cubanas, recientemente fallecido y cuya figura ha sido fundamental para el desarrollo académico de la Carrera de Historia y la formación de sus estudiantes en la Perla del Sur, inició el acto que deja abierto el nuevo curso escolar 2025-2026 en la Universidad de Cienfuegos.

Desde las sedes Carlos Rafael Rodríguez y Conrado Benítez, profesores, investigadores y estudiantes rindieron honor a una personalidad imprescindible de la cultura cubana, cuya conexión con la provincia es palpable por el compromiso permanente que ejerció en la formación de nuevos profesionales.

Con la presencia de los Doctores en Ciencias Ovel Mena Pérez, vicerrector primero de la casa de altos estudios y Aimée Tania Ramos Reyes, directora de formación, los estudiantes de la sede Conrado Benítez recibieron la bienvenida a clases con la seguridad de que “cada debate, cada proyecto, cada intercambio docente se convertirá en un paso trascendental para la construcción de su futuro como docentes.

“Este será un período académico enmarcado en el centenario de nuestro Comandante en Jefe, el aniversario 50 de la creación del Ministerio de Educación Superior y el 80 del inicio del ingreso de Fidel a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana”, compartió con los estudiantes el vicerrector primero.

“Sientan esta etapa de la vida como parte de su crecimiento profesional donde también contribuirán con su aporte a los logros de la Universidad de Cienfuegos”, continuó.

Otros dirigentes de la Facultad de Humanidades y la de Educación participaron además en el acto de inicio del nuevo período lectivo, donde Lesimay Turaq Trujillo, presidenta de la FEU allí los invitó a guardar la energía y la emoción de este 1ro de septiembre para “aprender, preguntar, equivocarse y volver a intentarlo. No pierdan de vista que siempre pueden contar con nosotros”, expresó.

Con el deseo de que logren éxitos en este curso académico concluyó el acto el Dr. Ovel Mena Pérez, quien expresó además que “esta nueva etapa de seguro les traerá innumerables desafíos en nuestra alma mater”.

