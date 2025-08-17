Unión Eléctrica pronostica 1715 MW de déficit para pico nocturno

Compartir en

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1794 MW a las 21:00 horas. La afectación fue superior a lo planificado debido a la salida por emergencia de la unidad 3 de la CTE Renté y la demanda superior a lo pronosticado.

La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2615 MWh, con 550 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1840 MW y la demanda 3120 MW, con 1305 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 1400 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 8 de la CTE Mariel, Unidades 5 y 6 de la CTE Nuevitas, Unidades 3 y 5 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 275 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible: 60 centrales de generación distribuida con 431 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 100 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible, la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 65 MW, la entrada de la unidad 6 de la CTE Nuevitas con 100 MW y la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 50 MW.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2155 MW y una demanda máxima de 3800 MW, para un déficit de 1645 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1715 MW en este horario.

(Tomado de UNE-MINEM)

