Cuba en Asunción: Octava jornada de los Juegos Panamericanos Junior

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 44 segundos

Luego de una jornada con dos títulos y un metal de bronce, Cuba amanece en el noveno lugar del medallero, con balance total de cuatro coronas, dos platas y cuatro terceros puestos. Brasil (51-26-34) domina con amplitud la tabla y se perfila como ganador de esta cita continental.

En esta jornada de domingo la Isla verá acción en los clavados, una prueba donde Carlos Daniel Ramos buscará en la plataforma a 10 m el primer paso hacia el podio.

A su vez, los exponentes del ciclismo de ruta buscarán las mejores posiciones en la desgastante prueba y las selecciones masculinas de voleibol y balonmano inician sus respectivas fases de grupos ante Argentina. En el tenis de mesa, Alejandro Martínez estará en octavos de final, como el único sobreviviente de la armada nacional.

Clavados: Cynthia Cortina avanza a la final del trampolín a tres metros La cubana Cynthia Cortina totalizó 202.10 puntos durante la clasificación del trampolín a tres metros, una nota que la ubicó en la novena posición en esta etapa y le permitió avanzar a la final de la prueba. En la ronda de clasificación participó además Martha Castañeda, pero su acumulado de 152.40 solo le bastó para el escaño 13º, insuficiente para acceder a la ronda decisiva. La mexicana Mia Cueva (272.30) y la estadounidense Sophia Grace Verzyl (271.95) dominaron con claridad a las 18 mujeres inscritas en esta prueba.

Visitas: 23