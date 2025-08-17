domingo, agosto 17, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Fotos: De la autora
Fotos: De la autora
Ciencia Deporte Principales 

Deportes Aéreos de Cienfuegos lidera jornada ambiental en playa Rancho Luna

5 de Septiembre 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 45 segundos

Por: Niuvis Roque

Miembros de la filial provincial de Deportes Aéreos, acompañados de familiares, amigos y bañistas, realizaron una exitosa jornada de saneamiento y recolección de residuos en la playa de Rancho Luna. La iniciativa, respaldada por la dirección del complejo, combinó acción ecológica con concienciación ambiental, especialmente entre los niños presentes.

Bajo el sol radiante de este verano, voluntarios equipados con guantes y bolsas recolectoras recorrieron la franja costera retirando plásticos, latas y otros desechos sólidos. La actividad no solo logró limpiar un tramo significativo de la playa, sino que también se convirtió en un espacio educativo: “Aprovechamos para explicar a los más pequeños cómo un gesto sencillo —como usar los cestos— protege los ecosistemas marinos”, destacó  Rauny de la Cruz, presidente  de la filial.

Fotos: De la autora
Fotos: De la autora

La dirección de Rancho Luna facilitó recursos para la recogida y elogió la iniciativa: “Acciones como esta reflejan el compromiso con nuestro patrimonio natural”. Bañistas se sumaron espontáneamente a la labor, evidenciando  interés por la protección del medio ambiente.

Desde Deportes Aéreos Cienfuegos extendieron un llamado a otras instituciones: “Invitamos a empresas, escuelas y organizaciones a sumarse a esta iniciativa”. Así mismo, recordaron a los visitantes: “Cada residuo en su lugar garantiza que nuestra principal playa, Rancho Luna siga siendo un paraíso para los cienfuegueros”.

Visitas: 0

5 de Septiembre

El periódico de Cienfuegos. Fundado en 1980 y en la red desde Junio de 1998.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *