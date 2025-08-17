Deportes Aéreos de Cienfuegos lidera jornada ambiental en playa Rancho Luna

Compartir en

Por: Niuvis Roque

Miembros de la filial provincial de Deportes Aéreos, acompañados de familiares, amigos y bañistas, realizaron una exitosa jornada de saneamiento y recolección de residuos en la playa de Rancho Luna. La iniciativa, respaldada por la dirección del complejo, combinó acción ecológica con concienciación ambiental, especialmente entre los niños presentes.

Bajo el sol radiante de este verano, voluntarios equipados con guantes y bolsas recolectoras recorrieron la franja costera retirando plásticos, latas y otros desechos sólidos. La actividad no solo logró limpiar un tramo significativo de la playa, sino que también se convirtió en un espacio educativo: “Aprovechamos para explicar a los más pequeños cómo un gesto sencillo —como usar los cestos— protege los ecosistemas marinos”, destacó Rauny de la Cruz, presidente de la filial.

La dirección de Rancho Luna facilitó recursos para la recogida y elogió la iniciativa: “Acciones como esta reflejan el compromiso con nuestro patrimonio natural”. Bañistas se sumaron espontáneamente a la labor, evidenciando interés por la protección del medio ambiente.

Desde Deportes Aéreos Cienfuegos extendieron un llamado a otras instituciones: “Invitamos a empresas, escuelas y organizaciones a sumarse a esta iniciativa”. Así mismo, recordaron a los visitantes: “Cada residuo en su lugar garantiza que nuestra principal playa, Rancho Luna siga siendo un paraíso para los cienfuegueros”.

