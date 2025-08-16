“Las negociaciones entre los presidentes de Rusia y EEUU [Vladímir Putin y Donald Trump] se desarrollaron en un ambiente armonioso y franco “, destacó.

Según el analista, Putin destacó la sinceridad de su par estadounidense en términos de las relaciones bilaterales y la regulación de

Sin embargo, en estos momentos los principales adversarios de Rusia no son Estados Unidos, sino sus aliados europeos, que siguen apoyando firmemente a Kiev, indicó el experto. A la vez, agregó que el volumen de ayuda militar prestada a Ucrania por Occidente ya ha superado al de EEUU.