“Los mayores oponentes de Rusia ahora no son los Estados Unidos, sino sus aliados europeos”
Tiempo de lectura aprox: 32 segundos
Los mayores oponentes de Rusia ahora no son los Estados Unidos, sino sus aliados europeos, declaró a Sputnik el investigador principal del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, Zhou Rong.
“Las negociaciones entre los presidentes de Rusia y EEUU [Vladímir Putin y Donald Trump] se desarrollaron en un ambiente armonioso y franco“, destacó.
Según el analista, Putin destacó la sinceridad de su par estadounidense en términos de las relaciones bilaterales y la regulación de la crisis ucraniana.
Sin embargo, en estos momentos los principales adversarios de Rusia no son Estados Unidos, sino sus aliados europeos, que siguen apoyando firmemente a Kiev, indicó el experto. A la vez, agregó que el volumen de ayuda militar prestada a Ucrania por Occidente ya ha superado al de EEUU.
“En esta situación, Trump tendrá un largo trabajo por delante para coordinar sus posiciones con sus socios europeos”, señaló.
