sábado, agosto 16, 2025
5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Internacionales Noticias 

“Los mayores oponentes de Rusia ahora no son los Estados Unidos, sino sus aliados europeos”

Sputnik Mundo
Los mayores oponentes de Rusia ahora no son los Estados Unidos, sino sus aliados europeos, declaró a Sputnik el investigador principal del Instituto Chongyang de Estudios Financieros de la Universidad Renmin de China, Zhou Rong.

“Las negociaciones entre los presidentes de Rusia y EEUU [Vladímir Putin y Donald Trump] se desarrollaron en un ambiente armonioso y franco“, destacó.
Según el analista, Putin destacó la sinceridad de su par estadounidense en términos de las relaciones bilaterales y la regulación de la crisis ucraniana.
Sin embargo, en estos momentos los principales adversarios de Rusia no son Estados Unidos, sino sus aliados europeos, que siguen apoyando firmemente a Kiev, indicó el experto. A la vez, agregó que el volumen de ayuda militar prestada a Ucrania por Occidente ya ha superado al de EEUU.
“En esta situación, Trump tendrá un largo trabajo por delante para coordinar sus posiciones con sus socios europeos”, señaló.
