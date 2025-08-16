Vicepresidenta de España pide suspender todos los tratados con Israel

Tiempo de lectura aprox: 58 segundos

La vicepresidenta segunda de España defendió la suspensión de todos los tratados y el cese del comercio con Israel para combatir “la economía del genocidio”.

“Mantener relaciones comerciales con empresas israelíes es fomentar el genocidio en Palestina y, por supuesto, en la UE hay que dejar de comprar armas también a Israel”, afirmó el viernes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz.

En declaraciones ofrecidas antes de participar en una marcha convocada en Praia América, Nigrán (Pontevedra), en apoyo a Palestina, Díaz recalcó que lo que está pasando en Palestina es “absolutamente dramático e insostenible”, dado que se asiste ya a la ocupación plena de Gaza y la vulneración directa del derecho internacional.

“Están muriendo y utilizando el hambre como una estrategia de guerra. No se puede soportar lo que estamos viendo y por eso tenemos que salir y hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que haga exactamente lo mismo que está haciendo el Gobierno de España. Hay que parar este genocidio”, destacó.

Los ataques del ejército israelí contra la Franja de Gaza han dejado hasta la fecha un saldo fatal de más de 61 827 muertos, en su mayoría mujeres y niños, y decenas de miles de heridos.