Unión de Juristas en Cienfuegos: remembranza y actualidad (+Gráfico)

Es la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC) una Organización Social sin ánimo de lucro, con el objetivo de desarrollar desde el punto de vista jurídico profesional, y técnico a los miembros de la organización.

Fundada el 8 de junio de 1977, al amparo del artículo 7 de la Constitución de la República, cuenta con representación en todo el país; por supuesto, también en Cienfuegos. De ahí que conversar con quienes han sido parte de ella, desde sus inicios, hasta los días de hoy es una posibilidad inigualable.

Todos coinciden en que el mayor mérito de la UNJC es que aglutina en una misma organización a todos los profesionales, aunque se desempeñen en diferentes especialidades.

“(…) y eso en medio de nuestro trabajo que es muy positivo puesto que contribuye al intercambio, que es muy necesario, entre nuestros compañeros. Y también ha tenido una función muy importante que es la preocupación por elevar el nivel cultural y técnico judicial, fundamentalmente, de todos los integrantes a través de cursos, talleres, postgrados, diplomados, entre otras acciones”, asegura Orlando Martín Sánchez, quien es fundador de la UNJC en la Perla el Sur, cuya fecha inicial se fija en 1979.

Explica que en un inicio al día 8 de junio se le conoció como el Día de los Abogados por la tendencia de ese momento de denominar así a todos los operadores del Derecho; sin embargo, con el tiempo pasó a denominarse Día del trabajador jurídico en un sentido más abarcadora y apegado a la realidad.

Con 38 años en el ejercicio como fiscal, de los cuales 13 asumió como fiscal jefe, Orlando afirma sentir amor por la profesión y también por la organización; por esa razón luego de concluir sus funciones de fiscal jefe (existían solo cuatro fiscales en el principio) se ha desempeñado en varios ámbitos de ese órgano judicial.

“Aún sigo vinculado a la Fiscalía y asisto a todas las actividades que se convocan; me invitan y ahí estoy; sigo colaborando con la Unión de Juristas aquí en Cienfuegos; además de cumplir otras tareas relacionadas con la Comunicación Social, entre ellas la consulta de nuevas leyes promulgadas en el país, porque no podemos perder el compromiso y la tradición de acompañar al país en esos momentos importantes que conducen a un mejor ordenamiento jurídico”.

No menos intensa ha sido la trayectoria de Raúl Lino Avello Peña, quien se asoció a los “juristas” allá por 1984, el mismo año en que se graduó en el curso para trabajadores e inmediatamente se vinculó al quehacer jurídico, siempre en la rama del Derecho laboral, aunque también incursionó como juez en el Tribunal provincial, asesor jurídico de una entidad del Ministerio de la Construcción y como abogado en el Bufete Colectivo.

Aunque ya está jubilado no ha estado inactivo. “Trabajé en la propia sede de UNJC; otro tiempo como asesor jurídico y ahora mismo asumo la atención de los Órganos de Justicia laboral en la Dirección municipal de Trabajo. En todos he tratado de desempeñarme con el mayor interés.

“La UNJC me ha aportado mucho. Prácticamente durante todo este tiempo he pertenecido a la Sociedad de Derecho laboral y Seguridad Social he presidido el Capítulo de Derecho Laboral que existe en la provincia. El vínculo a la organización me ha aportado mucho; incluso participé en uno de sus congresos y he tomado parte en, prácticamente, todos sus eventos.

Todavía en activo, Fidel Raúl Jiménez Guzmán, es abogado en el Bufete Colectivo 1 en la ciudad de Cienfuegos. “Para mí la Unión de Juristas, desde mi graduación en 1981, ha sido motivo de honor y es muy gratificante en el orden personal y profesional pertenecer a ella”, afirma.

Y es comprensible ese sano orgullo: desde 1982, Fidel Raúl, como todos lo conocen, ha formado parte de la junta directiva de la organización y especialmente por más de 21 años encabezó las acciones en la región centro-sureña. “En esta organización es donde todos somos juristas, somos hermanos, y esa unión, precisamente, es lo que caracteriza a la función que desarrolla la organización como una organización de perfil científico- profesional.

“Creo que la razón de ser es agrupar a todos por igual independientemente de la función que cada uno realice, independientemente del trabajo en el orden práctico se realicen por cada uno de los operadores del Derecho. Esta organización los agrupa los une y precisamente superación profesional como razón de ser”.

Y valga conocer, en su propia voz algunos resultados destacados: “cuando era una quimera la posibilidad de optar por categorías científicas en la profesión; la Unión, a partir del 2006, logró formar los primeros especialistas, los primeros másteres y hoy estamos a tono con el resto de las instituciones y carreras en el país.

“En el orden personal para mí, reitero, ha sido muy gratificante el hecho de haber dirigido esta organización y tratar de encausar su esfuerzo en la materialización de logros en la provincia. Creo que con tremenda satisfacción esta provincia ha tenido lugares cimeros en la emulación y hemos jugado un papel fundamental a lo largo de toda esta etapa en las cuestiones que tienen que ver con el trabajo en el sector jurídico y de sus integrantes como tal”.

El hoy también cuenta

Orlando: “Necesariamente los procesos y las leyes tienen que irse adaptando a los nuevos cambios que se van produciendo. Al existir una nueva Constitución de la República de Cuba, promulgada en 2019, se hace necesario modificar o adaptar a esa nueva Carta Magna las leyes, tanto procesales, las penales, entre otras para hacerlas más adecuadas, más justas y sobre todo más amplias en las que los derechos ciudadanos estén representados y con una garantía total para que todos los procesos que haya que hacer en este sentido, se hagan Y en ese empeño tenemos la responsabilidad de estudiar de nuevo todos los días”.

Raúl Lino: Trato de ayudar a los jóvenes juristas en todo lo que puedo; algunos se acercan a mí en busca de criterios, pidiéndome consultas y los apoyo, sin dudar, porque ha de continuarse el quehacer jurídico en nuestro territorio”.

Fidel Raúl: “Los juristas en la sociedad cubana juegan un papel fundamental. Téngase en cuenta que la UNJC forma parte de la sociedad civil cubana y eso es un motivo de compromiso para con la sociedad. Somos nosotros los que tenemos que llevar de la mano la posibilidad de aumentar la cultura jurídica de la población. Esa cultura que hoy resulta tan necesaria para el entendimiento de los procesos que vivimos, con la modificación de prácticamente todas las vigentes en nuestro país. A partir de la discusión popular y luego la puesta en vigor de la Constitución de la República, le tocó a la UNJC llevar ese papel de explicación exhaustiva a toda la población; téngase en cuenta que esa ley de leyes que enumera los derechos de todos los ciudadanos tiene que ser de dominio popular y lamentablemente no resultaba así. Nos correspondió llevar adelante ese proceso.

Cuando este 8 de junio, la Unión de Juristas de Cuba llegue a sus 48 años de creada, quedará la certeza de que en ese devenir está la impronta de miles de profesionales y técnicos. En el caso de Cienfuegos se redoblará la certeza de que, juntos, experimentados y noveles hacen que el trabajo continúa porque la UNJC está llamada a jugar un papel fundamental en el hacer diario de la sociedad.

