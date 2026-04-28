Trabajadores del “CINCO” refrendan su compromiso con la Patria

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En un acto cargado de simbolismo patriótico, los trabajadores de la Editora Cinco de Septiembre respaldaron la iniciativa “Mi firma por la Patria”, una movilización ciudadana que denuncia el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

La cita, desarrollada en la sede del periódico—órgano oficial del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos—, sirvió de escenario para que periodistas, correctoras, diseñadores y personal de servicio estamparan su rúbrica en rechazo al cerco energético impuesto por Washington. La acción se inscribe, además, en las celebraciones por el Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro y como antesala al 1° de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

La convocatoria, que canaliza el respaldo ciudadano a la independencia nacional, recibió el apoyo de las máximas autoridades cubanas el pasado 19 de abril, durante la conmemoración del aniversario 65 de la victoria de Playa Girón , símbolo de la resistencia frente a agresiones externas.

Durante el encuentro, Mercedes Caro Nodarse, directora de la publicación, subrayó la importancia de mantener la firmeza ideológica en un contexto de crecientes amenazas.

Firmar hoy es nuestra respuesta individual y al mismo tiempo colectiva como trabajadores de este órgano de prensa, en medio de una escalada de amenazas injustas hacia Cuba”, afirmó.

La directiva insistió en el papel de la prensa como trinchera imprescindible.

“Los periodistas y trabajadores debemos seguir apoyando a la Revolución desde el espacio virtual; ahora mismo esa es nuestra principal trinchera”.

Con cada firma, los integrantes del “CINCO” ratificaron su compromiso inclaudicable con la soberanía nacional y la defensa del proyecto revolucionario cubano.

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