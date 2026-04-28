Jagua: un abrazo de Abrakadabra a Cienfuegos (+Fotos)

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El espectáculo “Jagua” volvió a demostrar por qué la compañía Abrakadabra se ha ganado la admiración de los cienfuegueros durante sus casi veinte años de creada.

Con casi medio centenar de niños y adolescentes sobre el escenario —unos con oficio de sobra, otros estrenándose en las tablas—, la puesta en escena logró contar la historia de la ciudad desde el respeto, el arte y la emoción.

Roberto Novo Serra, director general de la compañía, quien además durante cuatro décadas junto a su hermano Pedro le ha dedicado gran parte de su obra a la Perla del Sur y a su gente, lo resumió al concluir la presentación:

Lo hemos disfrutado mucho porque somos muy apegados al terruño, al traer detalles de la historia y mezclarlos con el arte. También recordamos que la cultura en Cienfuegos siempre ha estado ahí, en sus intelectuales, artistas y hombres y mujeres de bien, y nos corresponde seguir ese camino”.

El espectáculo, creado en apenas veinte días, devino el colofón de la jornada de la cultura que celebra el aniversario 207 de la colonia Fernandina de Jagua, concebido como un abrazo a la ciudad, y así lo cumplió.

Desde la leyenda de Guanaroca hasta el Cienfuegos de hoy, pasando por ritmos como el chachachá, el son, bailes afrocubanos y hasta danzas precolombinas, todo tuvo espacio. Meydi Rodríguez, encargada de las coreografías, volvió a demostrar que sabe cómo combinar lo tradicional con lo contemporáneo sin que nada desentone.

Tras disfrutar la función, si algo quedó demostrado es que esta presentación no es obra de la casualidad. Así lo explicó César Alain González, responsable de la puesta en escena.

“El resultado no es de un texto, ni de una canción, ni de una coreografía. Es el resultado del trabajo de todo un equipo de profesionales, padres y niños, en función del arte”.

Detrás de esos muchachos hay horas de ensayo, paciencia de profesores y una dedicación que raya en el deseo de hacer mejor cada escena.

En las redes sociales son innumerables las valoraciones favorables sobre “Jagua”, entre ellas la de Daimé Cebrián, madre de dos pequeños, que publicó: “Abrakadabra lo hizo de nuevo. Una puesta en escena limpia, con atributos que ennoblecen el orgullo del cienfueguero. Lloré también, porque la sensibilidad con que cuentan la historia me parece genuina, y porque vi a mi niña de dos años aplaudir como si entendiera cada pieza. Ustedes son de lo que más vale y brilla del talento infantil de esta isla. Para ustedes y su equipo: IMPRESIONANTE”.

El montaje buscó también rendir homenaje a esos artistas que allanaron el camino, esos que —como dijo Novo— “con su sacrificio y empeño hicieron la cultura de esta ciudad”. Porque los niños no los conocen, los jóvenes tampoco y era una obligación traerlos de vuelta.

Ojalá que “Jagua” regrese pronto al “Terry” y que sigan subiendo niños, adolescentes y jóvenes al escenario para recordarnos de dónde venimos.

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