Felicita Díaz-Canel a Comandante de la Revolución Ramiro Valdés

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Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, felicitó hoy al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, a propósito de su cumpleaños 94.

El jefe de Estado cubano destacó la trayectoria del combatiente revolucionario, Héroe de la República, asaltante al Cuartel Moncada (1953), expedicionario del yate Granma (1956) e integrante del Ejército Rebelde en la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Díaz-Canel señaló que Ramiro Valdés es uno de los héroes símbolos de la histórica pelea cubana por el derecho a construir y defender la nación libre, independiente y soberana que su generación conquistó, con Fidel al frente.

Con héroes como Ramiro, la Patria se defiende hasta la victoria siempre, escribió el mandatario y concluyó: Felicidades, Comandante.

Al triunfo de la Revolución (1959), Ramiro Valdés desempeñó cargos como segundo jefe de La Cabaña, Jefe Militar en la región central, y jefe de los órganos de la Seguridad del Estado, así como

Ministro del Interior, viceministro primero de las FAR.

También fue ayudante del Comandante en Jefe, vice primer ministro a cargo del Sector de la Construcción, ministro de la Informática y las Comunicaciones y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros.

El Comandante de la Revolución es miembro fundador del Comité Central del Partido y de su Buró Político.

Asimismo, ha cumplido importantes misiones de carácter oficial, político y económico, como la búsqueda, ubicación, exhumación y traslado a Cuba de los restos del Che y sus compañeros en Bolivia.

Actualmente es vice primer ministro.

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