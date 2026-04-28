Recorrió Esteban Lazo centros científicos y sociales en La Habana

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Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y del Consejo de Estado, recorrió centros científicos y sociales en La Habana, acompañado por el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz.

Según precisó la ANPP desde su web institucional, durante el intercambio con trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Citostáticos, perteneciente a la Empresa Laboratorios AICA del Grupo Empresarial Biocubafarma, Lazo resaltó que la ciencia cubana al servicio del pueblo constituye una de las fortalezas del país.

El miembro del Buró Político visitó además el Hospital General Docente Juan Manuel Márquez, donde reconoció la entrega del personal de la Salud en medio de acciones de rehabilitación en áreas de alto impacto para la atención infantil.

Posteriormente, constató la ejecución de obras sociales en el municipio Centro Habana, entre ellas, un hogar para niños sin cuidado parental, y en la comunidad Alturas de La Lisa, donde se reparó el círculo infantil Hans Christian Andersen.

Tales acciones forman parte del programa integral de apoyo a la educación y la salud en Cuba, con la participación de empresas, entidades y población, según confirmaron directivos de los centros.

El recorrido incluyó también la instalación en el municipio Playa donde se acomete la nueva sede del Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI), con un amplio proceso de rehabilitación en curso.

Fuente: Agencia Cubana de Noticias.

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