Concluye el jueves campaña de Declaración Jurada para personas naturales

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La Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) informa que el próximo 30 de abril culmina la campaña de declaración jurada y pago del Impuesto sobre ingresos personales, correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

Están comprometidos a cumplir este deber social los trabajadores por cuenta propia, comunicadores sociales, diseñadores, artistas y su personal de apoyo, periodistas, trabajadores de sucursales extranjeras que reciben gratificaciones, y personas naturales titulares de Proyecto Desarrollo Local.

También el recordatorio es para los usufructuarios y propietarios de tierras, tenedores de ganado sin tierra y otros productores individuales de alimentos del sector agropecuario, y los socios de las Mipymes.

La legislación tributaria vigente dispone que, aun cuando no se obtengan ingresos en el período fiscal, los contribuyentes deben presentar la Declaración Jurada (DJ) en la oficina de la ONAT más cercana.

Se puede acceder al Portal Tributario www.onat.gob.cu y en la sección Descargas se encuentran disponibles los modelos en formato PDF con su Instructivo, así como en Excel para facilitar el llenado.

Los contribuyentes con firma digital pueden enviar su DJ firmada electrónicamente a los correos consultas habilitados en cada oficina de la ONAT, cuyas direcciones están disponibles en la sección Contacto del Portal Tributario.

Todas las oficinas se mantienen abiertas en horario laboral y se encuentran habilitados los canales presenciales para la entrega de los documentos en formato impreso, señala la nota de la Administración tributaria.

También recuerda que no presentar la Declaración Jurada, o hacerlo fuera del plazo establecido, conlleva la aplicación de sanciones previstas en la legislación vigente.

La ONAT exhorta a las personas naturales, que aún no han cumplido con este deber fiscal, a hacerlo oportunamente, como muestra de responsabilidad ciudadana y contribución al sostenimiento de los gastos sociales del país.

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