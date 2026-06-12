“Mi Barrio por la Patria”: la batalla diaria desde Castillo-CEN

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En los últimos meses, el gobierno de los Estados Unidos ha intensificado de manera inhumana y sin precedentes la asfixia económica contra el pueblo de Cuba. Quienes vivimos esta realidad lo afirmamos sin titubeos: el cerco petrolero es total, las órdenes ejecutivas de Donald Trump se acumulan, la campaña mediática no cesa y el intento sistemático por desacreditar a la Revolución se ha convertido en una estrategia permanente.

Ante este contexto adverso surge “Mi Barrio por la Patria”, un movimiento popular y participativo que promueve acciones comunitarias alineadas con las prioridades del país. En el municipio de Cienfuegos, la iniciativa comenzó en la demarcación de Castillo-CEN, donde los propios pobladores expusieron sus insatisfacciones.

Dayani Menéndez Verdecia, residente del edificio 9, describe sin ambages la compleja situación que enfrenta con el abasto de agua.

“Si no aseguran la corriente, pasamos varias horas sin que llegue el agua a nuestros hogares. Hace 15 días que estamos sin agua. Cuando restablecen el servicio, ocurren los disparos eléctricos*. Este fin de semana tuvimos corriente, pero no tuvimos agua, y todavía no hay respuesta”.

En ese sentido, Silvia Quintero Sobrino, vecina del edificio de 18 plantas corrobora el malestar colectivo: “Con los disparos hay que desconectarlo todo. Tuvimos días con corriente; pero sin agua”.

Ante la interrogante de cómo han logrado sobrevivir en esas condiciones, responde: “Ay, mijo. Imagínese usted. Con una pipita que tiene un vecino, él carga el agua y la comparte con nosotros. Siempre no estamos informados, y las quejas por los disparos continúan. Un equipo electrodoméstico cuesta caro y si lo compramos, no comemos. Los precios están altísimos. Yo soy jubilada y cada día suben más”.

Por otra parte, Abelino González García, jefe de área de Acueducto y Alcantarillado en el territorio, comentó que “el problema del agua ha sido histórico desde hace varios años por las roturas en la conductora.

“Abastecemos cinco asentamientos: Ciudad Nuclear, Castillo, Loma, Campamento 7 y la zona de Playa. Los más afectados son los de la Loma, donde el agua llega con muy poca presión; han estado casi veinte días sin agua. Ahora mismo la Ciudad Nuclear lleva quince días sin recibir agua porque el tiempo de electricidad no es suficiente para el bombeo. Antes se cumplía, pero ahora, con los altos déficits de capacidad de generación eléctrica, ha sido imposible, además de los constantes e innumerables DAF”.

Xiomara Calderón puso el dedo en la llaga del transporte público cuando explicó que “no todos tienen 200 pesos para cruzar y luego pagar un motorcito a 1500 por persona. Las madres con niños pequeños y los ancianos enfermos no pueden moverse, porque el transporte no siempre cubre las necesidades de quienes vamos a la ciudad por una cita médica o trabajamos en la capital provincial”.

Sobre la leche, sentenció sin rodeos que “en ocasiones ha llegado cortada, y así es imposible”.

También Estela Esquivel Brito, pobladora del Castillo-CEN, reflexionó acerca del espíritu del movimiento comunitario: “Lo principal es el ejemplo para estos tiempos, enfrentar y decir las cosas por su nombre, y hacerlo con toda la dignidad. A los problemas hay que buscarles solución o alternativas. Hay que sentir el dolor de las demás personas. La sensibilidad humana se adquiere cuando eres capaz ser empático. Comunicarse es la esencia de todo. Hay que ser ejemplo, y muchos de los problemas podemos resolverlos unidos, desde el barrio”.

Al reciente encuentro de “Mi Barrio por la Patria” asistió Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, junto a representantes del Gobierno y las organizaciones políticas y de masas. Todos acudieron a escuchar y dialogar junto al pueblo.

5 de septiembre pudo conocer que entre las acciones ya ejecutadas en esa demarcación está la instalación de módulos solares fotovoltaicos en la funeraria, el Banco, la radio base de ETECSA y el policlínico. También han mejorado las redes hidráulicas, cambio de bombas y aseguramiento eléctrico (hasta donde ha sido posible) para reducir el desabastecimiento de agua potable. Ha sido posible garantizar al menos dos rutas de ómnibus y el cruce de la bahía tres veces por semana para mantener el traslado mínimo de personas hacia la ciudad, así como otras acciones para la recogida de los desechos sólidos.

“Mi Barrio por la Patria” articula la participación de organizaciones políticas, de masas y sociales, de los diferentes actores del sistema del Poder Popular, de las administraciones locales y, como protagonista principal, la propia población. Todo ello se organiza en tres ejes fundamentales: Barrio Seguro, Barrio Participativo y Barrio Productivo.

En el Castillo-CEN ahora el mayor imperativo es continuar trabajando entre todos para minimizar las afectaciones expuestas por su gente en medio de las adversidades del actual contexto.

*Según la Empresa Eléctrica Provincial: el Disparo automático por frecuencia (DAF) o Descarga Automática por Frecuencia, es una protección que posee el sistema eléctrico para cuando la frecuencia llega a valores mínimos permisibles que ponen en peligro la estabilidad de todo el sistema en su conjunto y provoca una desconexión automática de algunos circuitos hasta que se vuelva a recuperar su valor nominal a 60Hz o ciclos por segundo.

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