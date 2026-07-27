Trump suspende bombardeos contra Irán por agotamiento de objetivos

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Irán afirmó este lunes que mantiene el dominio sobre el estrecho de Ormuz y descartó cualquier intento de retomar las conversaciones de paz con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump pusiera fin a una campaña de bombardeos de dos semanas que, según sus altos mandos, había llegado al límite de su efectividad.

La ofensiva aérea, que se prolongó durante 13 noches consecutivas con una intensidad creciente, provocó que Teherán respondiera atacando bases estadounidenses. Trump suspendió los bombardeos durante el fin de semana, e Irán anunció que cesaría sus ataques mientras se mantuviera esa pausa.

La decisión del mandatario estadounidense respondió al criterio de sus comandantes, quienes consideraban que los bombardeos —orientados a quebrar el control iraní sobre el estrecho— ya habían alcanzado su techo operativo, según un funcionario de EE.UU. y diversos reportes de la prensa norteamericana.

Dicho funcionario declaró a Reuters que los mandos militares habían advertido al presidente que se estaban agotando los objetivos viables, y que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, también había manifestado su inquietud por el consumo de las municiones de defensa aérea empleadas para resguardar las instalaciones estadounidenses en la región. Durante el fin de semana, medios como The New York Times, CNN y Axios publicaron informaciones coincidentes en ese sentido.

El embajador de EE.UU. ante la ONU, Mike Waltz, declaró el domingo que la suspensión buscaba abrir un espacio para la negociación. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, en rueda de prensa televisada este lunes, negó que Teherán haya solicitado retomar las conversaciones de paz con Washington.

Ataques con drones tras la pausa

Apenas dos días después del cese sorpresivo de los bombardeos, Arabia Saudita, Jordania e Irak reportaron incidentes con drones, en un aparente movimiento de Irán para poner a prueba la nueva postura de Trump.

Arabia Saudita afirmó haber derribado aparatos no tripulados dirigidos contra objetivos petroleros en su provincia oriental y en la capital, Riad, señalando que fueron lanzados desde Irak por milicias respaldadas por Teherán, y se reservó el derecho a responder.

Por su parte, los hutíes de Yemen, aliados de Irán, reivindicaron un ataque contra instalaciones de tránsito de petróleo hacia el puerto saudita de Yanbu, en el mar Rojo, en represalia por supuestas incursiones de drones sauditas en el espacio aéreo yemení.

Jordania informó del derribo de dos drones, y fuentes de seguridad iraquíes reportaron múltiples ataques con drones contra campamentos de fuerzas kurdas de la oposición iraní en el norte de Irak, sin que se identificara el origen de los artefactos. Tanto Jordania como el norte de Irak fueron escenarios donde murieron cuatro militares estadounidenses durante la campaña aérea de dos semanas que Trump interrumpió abruptamente.

Irán ha reiterado que mantendrá su suspensión de ataques mientras el alto el fuego autoimpuesto por Trump esté vigente, pero subrayó que sigue controlando el estratégico estrecho de Ormuz y que no reanudará las negociaciones de paz con EE.UU.

Buques forzados a retroceder, según medios iraníes

Varios medios estatales de Irán difundieron, citando a una “fuente bien informada”, que este lunes por la mañana seis “buques infractores” que intentaron cruzar el estrecho sin permiso fueron obligados a dar media vuelta, y que uno de ellos sufrió “un accidente”.

Los mismos medios recordaron que “la ruta de tráfico en el estrecho de Ormuz es la especificada por Irán, y las demás rutas están contaminadas y no tienen salida”.

Trump lanzó su ofensiva aérea en respuesta a los disparos iraníes contra buques que usaban una ruta promovida por EE.UU. cerca de la costa de Omán. Teherán insiste en que los barcos solo pueden transitar por un canal más próximo a su costa, sobre el cual ejerce control y pretende imponer tasas.

En junio, Washington y Teherán acordaron un marco para negociaciones que debían celebrarse a finales de agosto para abordar el programa nuclear y otras cuestiones, pero discrepan sobre la interpretación del memorándum en lo referente al estrecho: EE.UU. exige libre circulación, mientras Irán sostiene que el texto le otorga autoridad para supervisar el tránsito.

Irán busca formalizar ese control mediante un acuerdo con Omán, cuyo canciller, Badr Albusaidi, recibió este lunes llamadas de sus homólogos de Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para abordar el tema del estrecho, según medios estatales de esos países.

Por otro lado, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien inició la guerra en febrero junto a Trump pero no ha participado en las negociaciones para ponerle fin, tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense en Washington esta semana.

(Con información de La Jornada)

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