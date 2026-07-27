Capturan en Chile a condenado por asesinato de Víctor Jara

Autoridades chilenas arrestaron al militar en retiro Nelson Haase, quien se encontraba prófugo de la justicia desde 2023 tras ser condenado por el asesinato del cantautor Víctor Jara y del director de prisiones Littré Quiroga en 1973.



Haase ingresó en las últimas horas a la cárcel, donde deberá cumplir 25 años de presidio, 15 de ellos como autor de los homicidios y 10 por los secuestros.

El exmilitar estaba oculto en una parcela del sector rural de la comuna de Puyehue, en la Región de Los Lagos, según informó Radio Biobío.

Haase era el último de los condenados en esta causa que permanecía sin ser detenido luego de la sentencia definitiva de la Segunda Sala de la Corte Suprema de agosto de 2023.

Por ambos crímenes también fueron sancionados a 25 años de cárcel los exuniformados Raúl Jofré Gonzáles, Edwin Bianchi, Ernerto Wulf, Juan Jara Quintana, Ernesto Bethke y Hernán Cachón.

Mientras, el antiguo fiscal militar Rolando Melo Silva cumplirá ocho años de privación de libertad como encubridor de los asesinatos y las detenciones ilegales.

Víctor Jara, uno de los máximos representantes de la trova chilena, actor y profesor, fue detenido junto a cientos de personas en la Universidad Técnica del Estado, hoy Universidad de Santiago de Chile, al día siguiente del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende.

En la madrugada del 16 de septiembre de 1973 su cuerpo fue descubierto por unos pobladores en las inmediaciones del Cementerio Metropolitano. Tenía 44 balazos y evidentes señales de tortura.

Junto a él también se encontraba el cuerpo del director nacional de prisiones Litré Quiroga.