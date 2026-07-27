IA superará al ser humano, afirma jefe de OpenAI

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Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, afirmó en una entrevista con el pódcast Relentless que la humanidad ya está comenzando a vivir la “singularidad” tecnológica, un escenario hipotético en el que la inteligencia artificial (IA) supera las capacidades cognitivas humanas, mejora por sí misma y desencadena transformaciones imprevisibles en la sociedad.

Según Altman, hace apenas una década la idea de una IA avanzada parecía “un sueño lejano” e “improbable”. Hoy, en cambio, considera que esa tecnología ya forma parte de la “realidad”, algo que —dijo— lo entusiasma profundamente porque ha esperado este momento durante toda su vida. A su juicio, el resultado puede ser “enormemente positivo y maravilloso para el mundo”.

También existen temores

Altman también advirtió que existen otras visiones de la singularidad impulsadas por diferentes compañías que él considera inquietantes, y aseguró que se opondrá a ellas. Aunque reconoce que el desarrollo de la IA avanza de forma exponencial y no depende de un único instante decisivo, cree que estamos atravesando uno de esos periodos en los que la dirección futura de esa curva de evolución puede cambiarlo todo.

Al hablar de los desafíos pendientes, mencionó problemas de “alineación” y “seguridad” de la IA, así como cuestiones económicas ligadas al empleo. Sin embargo, resumió la disputa central en una pregunta: “¿Nos dirigimos hacia un mundo de autoritarismo impulsado por la IA o hacia uno de libertad?”.

El ejecutivo defendió que no debe imponerse un único modelo controlado por una sola empresa, sino poner la tecnología en manos de la gente, permitir que la sociedad la use libremente y establecer al mismo tiempo ciertos “límites y salvaguardas”. “Realmente me importa que lo hagamos de esa manera”, afirmó.

(Con información de RT en Español)

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