Brasil llama a Embajador en Argentina tras declaraciones de Milei

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De acuerdo con CNN Brasil, fuentes diplomáticas consideran que la actual situación representa la crisis más grave entre Brasil y Argentina en las últimas décadas

El Gobierno de Brasil convocó hoy a consultas a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, tras las declaraciones del presidente Javier Milei durante un acto político en apoyo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro, reporta este medio de prensa.

La decisión fue adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores después del discurso pronunciado la víspera por Milei en la convención del Partido Liberal (PL), celebrada en São Paulo, donde lanzó duras críticas contra el Gobierno brasileño y el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, reportaron medios locales.

De acuerdo con el portal G1, llamar a consultas a un Embajador brasileño en misión en el exterior constituye una medida considerada severa en las relaciones internacionales y representa una señal de que el país busca evaluar una situación considerada hostil por parte de otra nación.

Según la misma fuente, Bitelli regresará a Brasil para reunirse con el canciller Mauro Vieira y analizar el estado de las relaciones bilaterales.

G1 señaló además que diplomáticos consideran esta decisión una respuesta más firme de Brasil frente al Gobierno de Buenos Aires.

Durante su intervención en la convención del PL, Milei criticó al socialismo, respaldó la candidatura de Flávio Bolsonaro y cuestionó la decisión del ministro Moraes de negarle autorización para visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria.

El mandatario argentino calificó de injusta la situación judicial del exgobernante brasileño y afirmó que la negativa para concretar la visita demostraba, a su juicio, un comportamiento «vengativo» de los responsables del proceso.

Milei también llamó a Lula «presidiario» y calificó a Moraes de «basura calva», además de sostener que espera que el actual mandatario brasileño sea derrotado en las elecciones de octubre.

Sus palabras generaron críticas de figuras e instituciones brasileñas, como el presidente del STF, Edson Fachin, quien afirmó que las referencias contra Moraes constituyen una falta de respeto hacia un magistrado de la máxima corte brasileña y resultan incompatibles con la civilidad que debe regir las relaciones entre los Estados.

En una nota oficial, Fachin reafirmó además la plena autonomía del Poder Judicial brasileño frente a manifestaciones de autoridades extranjeras.

De acuerdo con CNN Brasil, fuentes diplomáticas consideran que la actual situación representa la crisis más grave entre Brasil y Argentina en las últimas décadas.

Además, la televisora indicó que el Gobierno brasileño también podría convocar al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para solicitar explicaciones sobre las declaraciones de Milei.

Con información de Prensa Latina

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