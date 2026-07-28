Ataques en Líbano podrían constituir crímenes de guerra, afirma ONU

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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó hoy su consternación por la magnitud de la destrucción y el sufrimiento en Líbano, donde su oficina documentó violaciones generalizadas del derecho internacional humanitario.

Al concluir su visita al país, Türk afirmó ante periodistas que algunas de esas acciones podrían constituir crímenes de guerra y, por tanto, delitos conforme al derecho internacional, informó el Centro de Noticias de la ONU.

El funcionario señaló que los continuos ataques aéreos, bombardeos y el empleo de armas explosivas israelíes en zonas densamente pobladas provocaron numerosas víctimas civiles, destrucción generalizada y desplazamientos masivos.

Durante su recorrido, Türk visitó una escuela convertida en refugio para unas mil personas y escuchó testimonios de familias que intentaron regresar a sus hogares, pero encontraron sus aldeas completamente destruidas.

También recibió informes sobre localidades enteras situadas al sur del río Litani que fueron arrasadas o quedaron inhabitables.

El alto comisionado manifestó preocupación por las posibles consecuencias para la protección de la población civil ante la prevista finalización este año del mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (Unifil).

En ese sentido, expresó su esperanza de que esa cuestión sea considerada en cualquier acuerdo futuro.

Türk afirmó que las fuerzas israelíes mantienen bajo ocupación amplias zonas del sur libanés y advirtió que las acciones que causaron desplazamientos masivos e impidieron el retorno de los habitantes podrían constituir crímenes internacionales.

Asimismo, relató haber escuchado testimonios desgarradores de víctimas desplazadas, en particular personas con discapacidad, quienes enfrentan mayores dificultades para llegar a lugares seguros y acceder a refugios.

El representante de la ONU reconoció los avances de Líbano, entre ellos la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque señaló que persisten obstáculos para aplicar plenamente sus disposiciones.

Por su parte, el Ejército libanés denunció que las fuerzas israelíes continúan sus ataques y violaciones de los acuerdos vigentes y del derecho internacional mediante operaciones de destrucción, arrasamiento y bombardeo contra varias localidades del sur.

Según la institución castrense, esas acciones dificultan el despliegue completo de sus unidades y el regreso de los residentes a sus comunidades.

El Ministerio de Salud libanés informó que los ataques israelíes contra el país desde el 2 de marzo causaron hasta la fecha cuatro mil 332 muertos y 12 mil 236 heridos.

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