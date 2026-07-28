Ballet Laura Alonso llevará clásico a gira centroamericana

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El Ballet Laura Alonso, del Centro ProDanza de Cuba, realizará su primera gira a Panamá y Costa Rica con el ballet El lago de los cisnes.

Según información divulgada por la compañía, ofrecerán una función única el próximo 2 de agosto en el Teatro Balboa, en la capital panameña, y posteriormente se trasladarán a San José de Costa Rica, donde se presentarán del 5 al 8 de agosto en el Teatro Auditorio Nacional.

Los públicos asistentes a cada presentación podrán disfrutar de esas obras cumbres del repertorio universal de la danza, gracias a un elenco protagonizado por Lilia Laura Martínez, Lianet Sotolongo y Lauren Fuentes en el doble rol de Odette/Odile; el primer bailarín Abraham Quiñones, Marlon Hernández y Yerandy Tápanes como Sigfrido; y Pablo González como el hechicero Von Rothbart.

Añade la fuente que la versión coreográfica que se presentará en esta gira corresponde a la propia maestra y directora Laura Alonso, basada en la de Alicia Alonso (1920-2019), quien a su vez partió de la coreografía original de Marius Petipa (1818-1910) y Lev Ivánov (1834-1901), con música de Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893).

Gerner Garrido, Luis Enrique Piñero, Dania Díaz y Abelardo Castini corrieron a cargo del diseño de vestuario, mientras que la escenografía fue creada por Omar Figueredo.

Esta gira marca un hito en la trayectoria de la compañía, al tratarse de sus primeras presentaciones en ambos países, y reafirma su compromiso con la difusión del legado clásico de la danza más allá de las fronteras cubanas, concluye la comunicación del Centro ProDanza de Cuba.

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