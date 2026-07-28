Erislandy Álvarez fuera de Santo Domingo 2026 debido a dos operaciones

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Mientras corre el reloj de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, Cuba ratifica un propósito ajustado al contexto deportivo actual en la región: finalizar en la tercera plaza del medallero general, por detrás de México y Colombia. Sin embargo, apenas inició el evento multidisciplinario, nuestro país recibió una noticia muy lamentable en aras del objetivo anterior.

Erislandy Álvarez, uno de los atletas con más responsabilidades dentro de la delegación y fuerte pretendiente a subir al centro del podio, se perderá los que iban a ser sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cuestiones de salud sacaron al boxeador cienfueguero de la recta final de Santo Domingo 2026.

Al acceder a Robinson Poll, comisionado nacional de la disciplina, explicó que el actual campeón olímpico fue operado de una pequeña hernia inguinal derecha, que le estaba impidiendo desarrollar una buena preparación en los últimos días. Además, también fue operado de un quiste en la espalda.

«Él se encuentra bien, ya está caminando y cumpliendo con todas las indicaciones médicas. Ha tenido apoyo en todo momento de las principales autoridades del Inder y de miembros de Medicina Deportiva y la Escuela Nacional de Boxeo», aseguró Poll.

Antes de pasar por el quirófano, Álvarez aprovechaba una base de entrenamiento en China, con vistas a Santo Domingo 2026. Junto a él se encontraban el equipo femenino y el resto del plantel masculino, compuesto por Alejandro Claro, Saidel Horta, Yusnier Sorsano, Keilor García, Julio César La Cruz y Fernando Arzola.

Erislandy en la edición precedente de San Salvador 2023 obtuvo la medalla de plata, tras vencer al hondureño Brayan Salgado (5-0), al bahamense Rashield Williams (5-0) y al costarricense Yader Centeno (5-0), y caer en la final frente al dominicano Alexy de la Cruz (1-4).

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