Isabella coloca a Cuba al podio de la gimnasia rítmica

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Logró bronce en el concurso individual, para tejer ese largo puente con Lisandra Pérez, quien alcanzó igual resultado en la edición de Cartagena 2006

Después de 20 años, Isabella Rojas pone a Cuba en el mapa medallista reservado a las máximas acumuladoras de la gimnasia rítmica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ella logró aquí medalla de bronce en el concurso individual, como escolta de las mexicanas Marina Malpica y Ana Abraham, para tejer ese largo puente con Lisandra Pérez, quien alcanzó igual resultado en la edición de Cartagena 2006.

“En esta ocasión llegamos más fuerte que nunca, demostrando que, a pesar de las adversidades y de ser un deporte sumamente complejo, somos capaces de lograr resultados relevantes”, dijo en sus redes sociales Yainet Villalta, comisionada nacional.

“Está es una meritoria y hermosa actuación de Isabella”, afirmó Villalta, quien agregó que ha sido una competencia que quedará en los corazones de la familia de la gimnasia rítmica.

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