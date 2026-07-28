Fuerte sismo de 7.1 en Japón deja al menos 50 heridos y una alerta de tsunami

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En rueda de prensa, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan réplicas de similar magnitud en la zona e instó a la población a mantenerse alerta y seguir las instrucciones de las autoridades locales

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto donde resultaron heridos al menos 50 personas y se activó la alerta de tsunami en varias zonas costeras.

Según datos de la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA), el sismo ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT), con un epicentro ubicado a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu.

El movimiento telúrico alcanzó el nivel máximo en la escala sísmica japonesa de siete niveles en algunas localidades, indicando una alta agitación superficial y potencial destructivo. Tras el evento, la JMA emitió advertencias para zonas costeras, donde se esperaban olas de hasta un metro de altura para los mares de Ariake y Yatsushiro, aunque después se canceló la alerta.

Aunque aún no hay reportes oficiales de víctimas mortales, la cadena pública NHK transmitió imágenes de incendios activos y daños en carreteras, mientras los servicios de emergencia recibían numerosas llamadas de auxilio. Por su parte, las centrales nucleares de la región no registraron incidentes ni anomalías operativas.

Las ciudades de Yatsushiro y Uki sufrieron el derrumbe de varios edificios y de un puente, incendios y daños en una autopista producto al intenso sismo. Alrededor de 40.000 hogares quedaron sin servicio eléctrico tras el suceso, según informó la compañía de energía Kyushu Electric Power y el servicio de trenes de la ciudad fue suspendido también hasta que se restablezca la situación.

En rueda de prensa, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan réplicas de similar magnitud en la zona e instó a la población a mantenerse alerta y seguir las instrucciones de las autoridades locales. La respuesta gubernamental se centró en la coordinación inmediata de equipos de rescate y la evaluación estructural de edificios e infraestructuras críticas.

Japón está situado sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, lo que explica la frecuencia de estos eventos y que el país haya desarrollado infraestructuras especialmente diseñadas para resistir temblores intensos, minimizando el colapso estructural masivo. No obstante, la magnitud del sismo en Kumamoto representa un desafío significativo para la resiliencia urbana y la gestión de desastres en la región de Kyushu, manteniendo a las autoridades en estado de máxima vigilancia ante posibles nuevas réplicas.

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