Regresó brigada cubana de rescatistas tras misión en Venezuela

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La brigada cubana de salvamento y rescate que prestó servicios en la República Bolivariana de Venezuela tras los sismos del 24 de junio último regresó a Cuba en la noche de este domingo, y fue recibida por altos dirigentes militares, informó hoy el Ministerio del Interior (Minint).

Participaron en el recibimento los generales de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior, ambos miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, puntualizó el Minint en su perfil en Facebook.

Integrada por dieciocho especialistas de diversos órganos de las instituciones armadas, la brigada trabajó durante semanas en el estado de La Guaira, junto a personal médico cubano y de otros países, en apoyo a los damnificados por la contingencia sísmica.

Este contingente se incorporó a las operaciones de búsqueda y rescate tras los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el 24 de junio, y reforzó la atención sanitaria junto a la brigada médica cubana ya presente en Venezuela.

El canciller venezolano, Yván Gil, agradeció públicamente la solidaridad de Cuba, al subrayar que la llegada del contingente ratificó los lazos de cooperación estratégica entre ambos pueblos.

En reconocimiento a su labor, el gobierno bolivariano condecoró a la brigada con la distinción “Héroes y Heroínas de Venezuela” en un acto celebrado en la Base de Operaciones Jorge Luis García Carneiro, presidido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Participaron en la ceremonia el embajador de Cuba en Venezuela, Jorge Mayo Fernández, y el jefe de la misión, teniente coronel Rubén Pupo, quien recibió la medalla en representación de los rescatistas; fueron distinguidos además los canes de búsqueda Choco, Evan y Tito.

La misión reafirmó el compromiso de Cuba con la solidaridad internacional y la cooperación humanitaria, fiel a los legados del líder histórico de la Revolución cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el General de Ejército Raúl Castro Ruz y el Comandante Hugo Chávez Frías.

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