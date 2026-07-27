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Al final del prado, las autoridades presidieron el acto político de Cruces./Foto: Cortesía de Yamil Marcelo .
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Cruces, otro pueblo rebelde

Delvis Toledo De la Cruz 0 comentarios , , , , ,
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El pueblo de Cruces también vivió su propia versión de los festejos por el Día de la Rebeldía Nacional, en un acto político cultural que reunió a las principales autoridades del municipio al final del Paseo de Gómez, donde se recordó la gesta del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, aquel mes de julio, hace más de 70 años.

En medio de las vicisitudes actuales, una amplia representación de crucenses defendió allí la paz en momentos donde la guerra se cierne sobre el mundo, además de escucharse claramente la consigna ¡Abajo el Bloqueo!, que mantiene en jaque a la nación cubana hoy más que nunca. “Son tiempos de no vejar en nuestro propósito de seguir adelante, a pesar del embargo económico norteamericano al que nos tienen sometidos.

Lucharemos si es necesario hasta morir como aquellos hombres y mujeres de antaño por defender lo que creemos correcto”, fueron algunas de las palabras que se pudieron escuchar desde la tarima.

La tierra de los viejos molinos se vistió de gala igualmente y se reconoció a más de una decena de personalidades y directivos al frente de instituciones, que han destacado en el plano de la Cultura, la Educación y la Salud en el territorio.

Fueron agasajadas varias figuras e instituciones con resultados relevantes./Foto: Cortesía de Yamil Marcelo.

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Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

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