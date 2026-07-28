Tres décadas, un solo latir (+Fotos)

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“Entre taconeos, castañuelas, y el eco profundo de la guitarra flamenca, nació Lembranza en el año 1996. Treinta años de huellas en cada familia cienfueguera, que ha sido parte de este gran sueño”, fueron algunas de las palabras que abrieron el espectáculo recién efectuado en la sala general del Teatro Tomás Terry de Cienfuegos, por las tres décadas de fundado el Conjunto de Danzas Lembranza.

Como bien destacó allí su directora general, Nelvi González Lima, el trabajo de su colectivo no se ha limitado solamente a la expresión corporal: “Este abre un espacio de reflexión que construye puentes hacia lo interior, invitando a mirar dentro de cada ser humano, con la convicción y esperanza de que un mundo mejor es posible.

“Espectáculos como Convergencia, Pálpito, Existencia, cargados de símbolos, se convierten en metáforas vivas de un mensaje que rechaza la violencia, las adicciones; abrazan el amor, la diversidad y la convivencia digital sana. La obra recién disfrutada es una muestra de la esencia transformadora y el compromiso nuestro por hacer del ser humano una mejor versión”.

La presentación constituyó el debut para buena parte del colectivo, integrado por niñas de solo tres años que conformaron los fragmentos de Las Peques, Las Flamenquitas, Alas de Lembranza, Danzarte y Granada.

Casi al término, se reconoció al proyecto Aycayía y la iniciativa del Team VIGOR, amparados por Lembranza como motores para el desarrollo sociocultural, medioambiental y sanitario de las comunidades. Apegados a la ciencia, en el caso de Aycayía, ha sido laureado múltiples veces por su valor formativa y transformadora en los niños, adolescentes y jóvenes.

Entre las agasajadas estuvieron Elaine Abad Fernández, Leanys Carlos Planches, Melani Maura Padrón González, profesoras auxiliares de los talleres formativos especializados, pilares indiscutibles dentro del Conjunto, además de su directora González Lima, quien agradeció a todos los que han aportado al desarrollo y estancia por tantos años en la escena, dígase instituciones, organismos y personalidades.

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