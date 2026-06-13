Desde las artes plásticas los niños enaltecen a José Martí en Cienfuegos

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Los premios de la segunda edición del Concurso provincial “de Cara al sol”, fueron dados a conocer este viernes en la sede de la Sociedad Cultural José Martí (SCJM), en Cienfuegos, institución auspiciadora del certamen, dedicado a enaltecer la vida y obra del Héroe Nacional cubano desde las artes plásticas.

Resultaron reconocidos de manera especial los pioneros Nicole Caridad D’Karan Laso y Félix Jesús Villegas Vargas, de la escuela primaria Guerrillero Heroico y Ana Julia Rodríguez Maya, de la “Simón Bolívar”, todos del municipio de Cienfuegos; mientras se alzó con una mención Arnaldo Norberto Delgado Rodríguez, de la institución educativa Manuel Santiago Leiva, de Palmira.

La categoría de destacado le fue otorgada a Nohemí Hernández Villa de la primaria Pedro Suárez Oramas, también de la ciudad capital provincial; mientras que el premio relevante lo alcanzó Isaac Antonio Vázquez Naranjo del tercer grado de la escuela Fabric Aguilar, de Palmira.

En presencia de familiares, maestros, bibliotecarias e integrantes de la SCJM, los niños manifestaron su regocijo por los resultados y lo importante que ha sido para ellos acercarse a la obra martiana en la que aprenden valores como el amor a la Patria, la libertad, la justicia y la solidaridad.

Según explicó Paula Lourdes Sosa, secretaria ejecutiva de la Sociedad Cultural José Martí, en la Perla del Sur, se recibieron poco más de 20 trabajos de toda la provincia, luego de la selección realizada en los territorios; lo cual denota la aceptación del concurso por parte de los estudiantes de la enseñanza primaria a los cuales va dirigido.

La premiación resultó oportuna, además, para dejar inaugurada una exposición dedicada a Armando Hart Dávalos, fundador de la Sociedad Cultural en el país, quien mantuviera especiales lazos con Cienfuegos. En la misma se muestran cartas, fotos, textos relacionados con que quehacer como ferviente martiano y estará abierta hasta el 13 de agosto, fecha en que se cumple el centenario del natalicio del Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.

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