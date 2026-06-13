Alegría y emoción en Cienfuegos: pequeños pioneros reciben su pañoleta roja (+Galería)

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La mañana de este 12 de junio amaneció nublada. El sol decidió tomarse un merecido descanso, mientras la lluvia —habitual en los últimos días en Cienfuegos— se mantuvo como una espectadora.

Y es que la alegría, esa que solo saben regalar los más pequeños cuando se sienten protagonistas, se hizo patente desde muy temprano en cada escuela primaria de la provincia. Los estudiantes que culminan el tercer grado cambiaron la pañoleta azul por la roja, convirtiéndose así, oficialmente, en Pioneros José Martí.

Uno de los momentos más conmovedores ocurrió cuando los familiares de los estudiantes realizaron el simbólico cambio de atributos. Conscientes todos de que ese instante marca un paso de avance en la vida de esos niños y niñas.

La Escuela Primaria Armando Mestre, sede de la actividad en Cienfuegos, fue testigo de esta hermosa ceremonia.

Entre los presentes se encontraban Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora; Yadira Pérez Negrín, primera secretaria del Comité Municipal del Partido; y Adriana López Samá, miembro del Buró Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas.

En cada pañoleta roja que ondeó al viento está la semilla del futuro de Cuba.

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