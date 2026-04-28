Reconocen en Angola resistencia de Cuba y expresan solidaridad

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Cuba siempre demostró una capacidad admirable de enfrentar las dificultades con dignidad, coraje y unión, expresó hoy el secretario general del Foro de Combatientes de la Batalla de Cuito Cuanavale (Focobacc), Espírito Santo José Malanga.

Durante un acto en el Museo-Memorial de la Batalla de Kifangondo, en Luanda, el directivo manifestó la profunda solidaridad de su organización con el pueblo cubano, en este momento tan desafiante; así como el respeto “por su fuerza y resistencia a lo largo de la historia”.

En el encuentro, dedicado a recordar los aniversarios 65 de la victoria cubana sobre fuerzas invasoras en Playa Girón (19 de abril de 1961) y 49 de la primera visita a Angola del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro (marzo 1977), el secretario general de Focobacc resaltó la resiliencia de los nacidos en el archipiélago antillano.

Sostuvo que los tiempos actuales están marcados por los sacrificios y que es en estas circunstancias que la esperanza se torna más valiosa. “Que nunca falte la confianza de que días mejores vendrán, construidos con perseverancia, diálogo y el espíritu resiliente que caracteriza al pueblo cubano”, añadió.

En presencia de integrantes de la misión estatal cubana, encabezados por el embajador, Oscar León, y el agregado militar, coronel Enrique Kindelán; representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y miembros de organizaciones solidarias con la isla, ratificó la admiración hacia Cuba.

“El mundo acompaña, reconoce y valora su lucha con coraje y una notable capacidad de superación. Hoy más que nunca esos valores permanecen firmes en la fuerza de su pueblo”, remarcó.

En sus palabras, expresó votos para que el país “encuentre caminos de estabilidad, progreso y bienestar para todos sus ciudadanos”, y reafirmó el respeto, apoyo y consideración hacia la nación caribeña.

Confiamos en que la fuerza de su pueblo será siempre mayor que cualquier desafío, concluyó.

El embajador Oscar León subrayó que, 65 años después de la derrota del imperialismo y sus mercenarios en Playa Girón, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado significativamente el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba, con el falso pretexto de ser una amenaza inusual y extraordinaria.

Detalló que las medidas principales incluyen un bloqueo al suministro de petróleo, la inclusión en lista de los países que supuestamente patrocinan el terrorismo y el aumento de sanciones financieras como castigo colectivo a la población de la isla.

“Hoy reafirmamos nuestra convicción de que cualquier estrategia que pretenda destruir la Revolución Cubana se enfrentará al más firme rechazo del pueblo cubano y fracasará”, enfatizó.

Agregó que Girón es un signo de victoria y significado de la convicción de los cubanos cuando decimos ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!

“Es también una lección de patriotismo, independencia y soberanía”, apuntó y significó que seguiremos defendiendo nuestras esencias: la independencia, la soberanía, la democracia socialista, la paz y los logros de la justicia social.

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