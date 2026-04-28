Trabajadores de Cienfuegos ratifican su participación el Primero de Mayo

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Afiliados de los diferentes sindicatos en Cienfuegos ratificaron su compromiso de participar en la jornada del Primero de Mayo. Así se apreció durante la Plenaria provincial efectuada este martes con el objetivo de puntualizar la organización y el aseguramiento de cara a la celebración aquí del Día Internacional de los Trabajadores.

Anay Morera Guillén, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, exhortó a una marcha apretada, como muestra de unidad y respaldo al principio de defender la Patria, tal como convoca este año el lema central por el Día del Proletariado Mundial en Cuba. La dirigente sindical animó a los afiliados a asistir con la familia, llenos de júbilo, desplegando iniciativas y vestidos con los colores patrios: rojo, blanco y azul.

Para las 7:00 AM está previsto el inicio del desfile hacia la Plaza de Actos de esta ciudad. Entre los sindicatos, el de Energía y Minas comenzará la marcha, presidido por los hombres y mujeres de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, quienes a lo largo del año han dado muestras de abnegación y han sabido crecerse frente a las dificultades.

Según se conoció, para ese día se garantizará el transporte público urbano, a partir del propio esquema de rutas establecido habitualmente, con el fin de facilitar el movimiento de las personas hacia los puntos de encuentro para el desfile. Apoyarán esta tarea las entidades que cuentan con servicio de transportación para sus empleados.

De acuerdo con Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora provincial, también se aseguran la oferta de productos gastronómicos en áreas de la plaza, así como diferentes propuestas en las unidades culturales aledañas. La del Primero de Mayo, será una jornada de festividad para el pueblo trabajador y su familia.

Por su parte, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en el territorio, llamó a la puntualidad y al esfuerzo de los cienfuegueros en la celebración del Primero de Mayo, ocasión en la que darán “la mayor muestra de unidad y de apego a los reclamos de paz y de defensa de nuestra soberanía”, dijo.

El desarrollo de la Plenaria puso de relieve las muestras de entusiasmo y creatividad de la fuerza laboral en la Perla del Sur, un anticipo de lo que ocurrirá el venidero Día del Proletariado Mundial.

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