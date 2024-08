Tatico y su pasión por el fútbol

Compartir en

El pasado fin de semana concluyó en Cienfuegos la Copa de Fútbol Todos Estrellas, evento que reunió a practicantes de diferentes Consejos Populares de la cabecera provincial.

La segunda versión de la lid comenzó esta vez el 14 de julio, y en ella se enrolaron nueve selecciones de jugadores menores de 23 años, en torneo diseñado por el sistema de todos contra todos, de donde emergieron los cuatro semifinalistas.

El principal objetivo de la competencia es visibilizar a futbolistas de todo el municipio, que pudieran integrar luego la cantera de nuestros equipos del Alto Rendimiento.

Asistimos a la jornada final en el estadio Luis Pérez Lozano, y todo parecía indicar que nos encontrábamos en un choque del Campeonato Nacional de Fútbol: cuarteta arbitral, presentación oficial, público en las gradas y hasta la inconfundible conga que siempre apoya a los Marineros.

Lo interesante es que todo esto fue organizado por un singular activista, que confiesa sentir pasión por este deporte.

“Lo hago por amor al fútbol —nos dice Pedro Antonio Marrón Martínez, más conocido en el mundillo futbolístico cienfueguero como Tatico. Desde bien pequeño me gustó este deporte e incluso lo practiqué, aunque luego tomé otro rumbo y me gradué de la Escuela Nacional de Circo y fui payaso del Circo Nacional de Cuba. Pero tenía que regresar a mi pasión, que es esta. Me gusta trabajar con los muchachos, con los jóvenes, y estoy convencido de que el fútbol cubano puede triunfar”.

Aunque ahora dedicó su tiempo a esta categoría Sub 23, durante todo el año se le ve enseñando a los más pequeños.

“Es lo que más disfruto, pues los niños llegan de cero y es emocionante ver cómo avanzan e incorporan conocimientos. Pienso que este deporte, como muchos otros, debe iniciarse desde edades tempranas, para crear una base indispensable de cara a su futuro. Me satisfacen los resultados que ha obtenido mi equipo del apartado 9-10 años”.

Ante las consabidas limitantes, ¿cómo logró Tatico llevar adelante el evento?

“Se debe primeramente a los deseos que uno le pone, a hacer las cosas de corazón y hacerlas bien. Solo así puedes tocar puertas y conseguir lo que quieres. En comparación con la primera edición esta es muy superior, y aspiramos a que la siguiente sea mucho mejor”.

No obstante, todo el apoyo posible es bienvenido.

“Claro que sí. Hay muchos organismos y entidades que pueden sumarse, pues se trata no solo del desarrollo del fútbol, sino de la recreación de muchos adolescentes y jóvenes que se pasan horas en los terrenos durante varias jornadas. Yo confío en mis fuerzas para seguir, pero en ocasiones necesitamos algún que otro aporte. Y es posible”.

La segunda versión de la Copa Todos Estrellas fue ganada por los Galácticos, plantel integrado por parte de la selección juvenil de Cienfuegos, que derrotó en tanda de penales a su similar de Pastorita, luego de finalizar con empate a dos goles en el tiempo reglamentario.

En la propia visita al cuartel general de los Marineros, conocimos que en los primeros días del mes de octubre está prevista la celebración del Torneo Provincial de primera categoría, certamen en el cual de seguro tomarán parte varios de los atletas que hoy defendieron la franela de sus barriadas.

