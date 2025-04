España vierte en las calles su frustración por la vivienda: “Si no lo arregla la ley, entonces lo haremos nosotros”

El Gobierno español ha intentado contener el descontento popular con la aplicación de la ley de vivienda, aprobada en 2023 en el Congreso de los Diputados. La normativa establece, entre otras cosas, topes al precio e incremento del alquiler y limita el poder de los grandes tenedores —quien posee más de cinco viviendas—.

Para esta labor, el Gobierno promovió la creación de “Zonas Tensionadas”, para aquellos barrios en los que la población gasta más del 30% de sus ingresos en pagar la vivienda o donde el alquiler haya subido más del 3% por encima de la inflación.

Bajo estos parámetros, casi la totalidad de ciudades como Madrid y Barcelona serían declarables como Zonas Tensionadas. Sin embargo, la intención del Gobierno nacional ha sido frustrada por los ejecutivos regionales controlados por la oposición del Partido Popular (PP) que, amparado en que la política de vivienda es competencia autonómica, han decidido no declarar las zonas tensionadas.

En la capital, por ejemplo, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP) considera que las zonas tensionadas pueden ser contraproducentes para el mercado inmobiliario. “Nadie tiene derecho a decir a qué precio tienes que poner tu vivienda en alquiler”, ha comentado en una entrevista para una emisora nacional.

En el extremo opuesto, Cataluña ya ha declarado zonas tensionadas en más de 271 municipios. Aún es pronto para ver la evolución del mercado, pero las primeras mediciones muestran un descenso del 3,7% en el precio del alquiler en las zonas tensionadas.

Sin embargo, la disminución de las viviendas ofertadas en Cataluña y el disparo de los alquileres de temporada —un 45% el año pasado— permiten deducir que algunos propietarios han retirado sus viviendas del mercado o están optando por alquileres de corta duración para esquivar la nueva legislación.

Los sindicatos han expresado sus peticiones en un comunicado conjunto , en el que exhortan al Gobierno a “desincentivar fiscalmente el uso de la vivienda como un negocio” y exigen “que el esfuerzo de los hogares para alquilar o comprar una vivienda no sobrepase el 30% de los ingresos”, tal como recomiendan organismos internacionales.

No obstante, la ley de vivienda es incluso insuficiente para el Sindicato de Inquilinas. Fernando de Los Santos, portavoz del sindicato, ha afirmado: “La legislación no ha conseguido bajar los precios, no ha garantizado alquileres indefinidos, ni ha recuperado las viviendas vacías —casi cuatro millones, es decir, la ley de vivienda no ha hecho nada de lo que llevamos años pidiendo”.