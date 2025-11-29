sábado, noviembre 29, 2025
Rusia pronostica difícil situación en Ucrania debido a corrupción

Prensa Latina 0 comentarios , , , ,
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pronosticó hoy consecuencias extremadamente negativas para Ucrania debido al escándalo de corrupción, señalando que aún no es posible predecir exactamente cuáles serán.

«La situación en Ucrania es muy difícil. Qué consecuencias tendrá es obvio: serán extremadamente negativas. Pero cuáles exactamente, no creo que alguien pueda pronosticarlo ahora», afirmó Peskov en entrevista con el canal de televisión Rossiya 1.

Al comentar los informes sobre los registros en la residencia del jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, Peskov señaló que el escándalo de corrupción está «sacudiendo por todos lados» el sistema político de ese país.

A su juicio, el escándalo de corrupción actual es «tremendo» y «puede dificultar el proceso» de negociaciones entre Kiev y Washington.

El viernes, el diputado ucraniano, Yaroslav Zhelezniak, informó que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción están realizando registros en la residencia de Yermak en medio del escándalo de corrupción que estalló en Ucrania.

La NABU confirmó la realización de los registros en la residencia de Yermak, aclarando que estos procedimientos forman parte de una investigación en curso.

Según el periódico Financial Times, estos registros están relacionados con la investigación del caso de corrupción en el sector energético.

Poco después, el propio Yermak presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el presidente, Vladimir Zelenski, sumándose así a otros cargos del entorno del mandatario que o renunciaron, o fueron cesados, como el ministro de Justicia German Galúschenko, y la titular de Energía, Svetlana Grinchuk.

Prensa Latina

