Cuba recuerda la primera visita oficial de Fidel Castro a China

La Cancillería de Cuba recordó hoy la primera visita oficial del Comandante en Jefe Fidel Castro a la República Popular China, hace tres décadas.

En su post en la red social X la institución destacó que fue «un momento crucial que relanzó y profundizó los lazos de amistad y cooperación entre Cuba y el gigante asiático».

Asimismo recordó que este viaje potenció intercambios comerciales y de inversión, la cooperación técnica y científica y un diálogo político fortalecido que vive hasta nuestros días.

«¡Recordamos y celebramos el 30 aniversario de una alianza estratégica!», agregó la Cancillería.

Tres décadas después la relación entre ambos países es más sólida que nunca y continúa erigiéndose sobre los cimientos de aquel encuentro.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

