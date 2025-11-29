Cuba recuerda la primera visita oficial de Fidel Castro a China

En su post en la red social X la institución destacó que fue «un momento crucial que relanzó y profundizó los lazos de amistad y cooperación entre Cuba y el gigante asiático».

Asimismo recordó que este viaje potenció intercambios comerciales y de inversión, la cooperación técnica y científica y un diálogo político fortalecido que vive hasta nuestros días.

«¡Recordamos y celebramos el 30 aniversario de una alianza estratégica!», agregó la Cancillería.

Tres décadas después la relación entre ambos países es más sólida que nunca y continúa erigiéndose sobre los cimientos de aquel encuentro.