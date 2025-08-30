Rechazan en Cienfuegos amenazas yankis a la paz en América Latina

Compartir en

El frente de la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) fue el escenario de la realización, en Cienfuegos, de un acto popular que se integra a la Jornada de Solidaridad Mundial por Venezuela y la paz en América Latina, en el contexto de las amenazas de despliegue de buques militares y submarinos nucleares por parte del gobierno de los Estados Unidos.

En acción presidida por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Armando Carranza Valladares, y por la Gobernadora de Cienfuegos, Yolexis Rodríguez Armada, los coterráneos denunciaron ante la opinión pública internacional las amenazas militares de Estados Unidos contra Venezuela, América Latina y el Caribe, evidenciando su carácter extraterritorial, colonial y violatorio de la paz regional.

Se subrayó en intervenciones como las del joven diputado a la Asamblea Nacional, Lázaro Alejandro Romero Álvarez, que cualquier despliegue militar extranjero en la región atenta contra el consenso histórico de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz alcanzado en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).

Se destacaron, además, por parte de los oradores razones de tanto peso como Venezuela no es una amenaza, sino es una esperanza; y que América Latina y el Caribe no es una Amenaza, sino una Zona de Paz.

Quedó remarcado que el despliegue de destructores en América Latina y el Caribe no es una operación antidroga, sino un acto de hostigamiento militar contra Venezuela, América Latina y el Caribe, además de un grave precedente para toda la región.

Defender a Venezuela es defender la paz, la soberanía y el derecho internacional en América Latina y el Caribe.

