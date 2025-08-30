sábado, agosto 30, 2025
Denuncia de Cuba por amenaza militar de EEUU divulgada en Sri Lanka

El diario Lanka leader, de Sri Lanka, publicó de manera íntegra la condena de Cuba al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe por ser una amenaza la soberanía y autodeterminación de los países latinoamericanos.

La Cancillería cubana emitió un comunicado de condena contra la presencia en esas aguas de un gran número de efectivos de la Armada estadounidense, incluidos submarinos nucleares pertenecientes al ejército estadounidense, señaló el diario esrilanqués.

También señaló que la concentración de buques y medios navales estadounidenses cerca de las costas de Venezuela constituye una amenaza directa para la estabilidad regional y recurre a «pretextos absurdos» y en flagrante contradicción con el espíritu de paz defendido por los países latinoamericanos y caribeños.

Recordó que esta acción vulnera el compromiso colectivo asumido por los 33 Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al declarar la región como una Zona de Paz.

Cuba consideró que la presencia de submarinos nucleares, buques de guerra y un despliegue bélico desproporcionado en una zona con tradición de pacifismo, no constituye una respuesta adecuada ni legítima para enfrentar desafíos como el crimen organizado, el narcotráfico o la migración.

