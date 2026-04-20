Muere Luis Brandoni, referente del cine, teatro y televisión argentina, tras un accidente doméstico

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El actor argentino Luis Brandoni ha fallecido a los 86 años tras permanecer varios días hospitalizado en estado grave a raíz de un accidente doméstico que le provocó un hematoma subdural. La noticia fue comunicada por el productor teatral Carlos Rottemberg y por la empresa Multiteatro, que destacaron la relevancia de su figura como uno de los grandes referentes de la escena nacional.

Brandoni, que en los últimos meses atravesaba diversos problemas de salud, había sufrido una descompensación en septiembre que lo obligó a suspender temporalmente sus compromisos laborales. Más recientemente, el 11 de abril, una caída en su domicilio agravó su estado y derivó en su hospitalización. A pesar de que se esperaba su recuperación para retomar la obra ¿Quién es quién?, en la que era protagonista, su evolución no ha sido favorable y ha acabado falleciendo.

Con su fallecimiento, el ámbito cultural argentino pierde a uno de los últimos exponentes de una generación clave para el desarrollo del teatro, el cine y la televisión. “Hoy es un día muy triste para nuestra cultura. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, señalaron desde Multiteatro, subrayando además su compromiso con la actividad artística más allá del escenario.

Nacido como Adalberto Luis Brandoni el 18 de abril de 1940 en Dock Sud, en la provincia de Buenos Aires, construyó una trayectoria de más de seis décadas que combinó su labor artística con la militancia política y sindical.

A lo largo de su carrera participó en cerca de 60 películas y en numerosas producciones teatrales y televisivas que dejaron una huella en el público. Entre sus trabajos más recordados en cine se encuentran La Patagonia rebelde, La tregua, Esperando la carroza y El cuento de la comadreja. En televisión, destacó en ciclos populares como Mi cuñado, donde compartió pantalla con Ricardo Darín, así como en ficciones como Un gallo para Esculapio y El hombre de tu vida.

En 2023 formó parte de la serie Nada, donde compartió elenco con el actor estadounidense Robert De Niro, con quien mantenía una relación de amistad desde la década de 1980.

Más allá de su trabajo como intérprete, Brandoni también tuvo un papel activo en la defensa de los derechos de los actores y en la vida política del país, consolidándose como una figura influyente tanto dentro como fuera del ámbito cultural.

(El Mundo)

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