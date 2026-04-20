Cofundador de Telegram comenta cómo la UE y el Reino Unido “regulan” las redes sociales

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El cofundador de Telegram Pável Dúrov ha vuelto a arremeter contra la Unión Europea (UE) y el Reino Unido por la presión que ejercen sobre las redes sociales para restringir la libertad de expresión.

El empresario escribió en sus redes sociales: “Así es como la UE/Reino Unido regula ahora las redes sociales:

Ofrecen a los directores ejecutivos acuerdos secretos para censurar la disidencia.

Si se niegan, les abren causas penales.

Cuando la gente protesta, dicen que es ‘por los niños’. ‘Proteger a los niños’ se ha convertido en la excusa legal y de relaciones públicas habitual”.

Anteriormente, Dúrov afirmó que la nueva aplicación de verificación de edad propuesta por la Unión Europea es una herramienta de vigilancia encubierta. El jefe de Telegram aseveró que fue hackeada en tan solo dos minutos. “Solo necesitaban otra excusa para erosionar nuestras libertades“, denunció.

La presión para endurecer el control sobre las redes sociales, en particular para menores, crece especialmente en el Reino Unido. El Gobierno británico baraja fijar una edad mínima de 16 años para usar redes sociales y limitar funciones adictivas, mientras el primer ministro Keir Starmer exige a las grandes tecnológicas “cambios reales” para proteger a los menores.

Tras ser detenido en Francia en 2024, Dúrov endureció su retórica hacia la represión de la libertad de expresión en los países occidentales. Según él, “los países que antes eran libres están introduciendo medidas distópicas, como identificaciones digitales (Reino Unido), controles de edad en línea (Australia) y el escaneo masivo de mensajes privados (Unión Europea)”.

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