Cubanos por medalla hoy en Panamericano de Judo

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Cuba buscará hoy medalla en el torneo por equipos mixto del Campeonato Panamericano Senior de Judo de Panamá, luego de terminar segunda en el individual del certamen que reparte puntos para el ranking.

Las selecciones masculina y femenina de Brasil lideró las acciones con seis preseas de oro, dos de plata y seis de bronce, seguidas por las de la mayor de las Antillas (2-1-2), Estados Unidos (1-4-3), República Dominicana (1-3-3), Canadá (1-1-4), Chile (1-1-0), Colombia (1-0-2) y Venezuela (1-0-1), las ocho naciones que se repartieron las 14 coronas en disputa.

Según el Panel Informativo de la Confederación Panamericana de Judo, en el mixto están inscritos 10 países, divididos en dos bloques, con Venezuela, Estados Unidos, Chile, Perú y Brasil, en el uno, y Colombia, Argentina, México, Dominicana y Cuba, en el dos.

Este lunes se competirá en las divisiones de 73, 90 y +90 kilogramos (kg), pera los hombres, y 57, 70 y +70 kg, pera mujeres.

Los entrenadores cubanos Julio Alderete y Antonio Becali (m) y Boennys Chang (f) dispondrán ahora de Orlando Polanco, de los 66 kg, Marlón Herrera (73 kg), Rubén Romero (81 kg), Amado Montes (90 kg), Iván Felipe Silva (100 kg), Andy Granda (+100), Lian Benavides (57 kg), Daili Sentmanat (52 kg), Maylín del Toro (63 kg), Anisleidys Ur Lopez (70 kg), Lianet Cardona (78 kg) y Dayanara Curbelo (+78 kg).

En la segunda y última jornada del torneo individual, Silva y Granda lograron medallas de plata y bronce, respectivamente, resultados que le garantizaron 560 y 400 puntos para el ranking de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Cerca del podio finalizaron Lian Benavides (57 kg) y Naysdel Cardoso (90 kg), quienes se ubicaron en la quinta y séptima posiciones, respectivamente.

En el camino hacía las medallas también quedaron Rubén Romero (81 kg), Amaro Montes (90 kg), Yainet Coronado (48 kg) y Daili Sentmanat Despaigne (52 kg).

Los campeones del sábado fueron Jonathan Charón (60 kg) y Orlando Polanco (66 kg), quienes lograron 800 puntos, mientras que con el bronce y 400 unidades concluyó Dayanara Curbelo (+78 kg).

Los otros cuatro discípulos de Alderete, Becali y Chang en competencia el sábado quedaron fuera del podio, con dos quintos lugares de Maylín del Toro (63 kg) y Lianet Cardona (78 kg), y un séptimo puesto de Anisleidys Ur López (70 kg), mientras que más alejado terminó Marlón Herrera (73 kg).

En el torneo individual del Panamericano compitieron 219 judocas -117 hombres y 102 mujeres- de 25 naciones.

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