Egipto y Pakistán dialogan sobre negociaciones entre EEUU e Irán

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Los cancilleres de Egipto y Pakistán intercambiaron criterios sobre las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, a punto de estallar tras la incautación de un buque por parte del Pentágono, reportó hoy una fuente oficial.

Un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que el jefe de la diplomacia egipcia, Badr Abdelatty, abordó el tema en una llamada telefónica con su homólogo pakistaní, Muhammad Ishaq Dar.

Ambas partes expresaron su esperanza de que una segunda ronda de conversaciones entre Washington y Teherán conduzca a un alto el fuego y a la desescalada, señaló el texto, aunque esa posibilidad se alejó en las últimas horas.

Los dos ministros reafirmaron que la diplomacia y el diálogo son la única vía viable para resolver el conflicto, iniciado el 28 de febrero luego de un ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

También acordaron mantener consultas periódicas sobre los acontecimientos relacionados, en apoyo de la seguridad y la estabilidad regionales.

Aunque la primera ronda de conversaciones de alto nivel, celebrada en Islamabad con la participación directa de representantes de Teherán y Washington, concluyó sin acuerdo, los mediadores siguen presionando para efectuar nuevos encuentros.

Sin embargo, tras dos semanas en vigor, el alto el fuego expirará el próximo miércoles y hasta el momento no parece que pueda renovarse, en especial tras la tensión ayer con la incautación de un navío mercante iraní por parte de la Armada norteamericana.

En respuesta, Teherán acusó a Washington de violar la tregua y prometió represalias.

Este fin de semana, el presidente Donald Trump anunció el envío de negociadores a Islamabad, pero Irán rechazó participar, según informó la agencia oficial de noticias Irna.

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