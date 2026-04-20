Trump ve su nivel de apoyo caer al mínimo

Mientras, el 68 % desaprueban —un 52 %, rotundamente— la manera en que Trump maneja la inflación y el aumento de los costos de vida, asuntos que consideraron los más importantes para sus hogares.

En general, el 67 % de los encuestados creen que su país está encaminado en una dirección errónea.

En este contexto, el 61 % se oponen a la continuación de la operación militar contra Irán, mientras el 16 % apoyan solo los ataques aéreos y el 23 % admiten todas las opciones, incluida una operación terrestre.

El sondeo se llevó a cabo entre el 30 de marzo y el 13 de abril e involucró a 32.433 personas mayores de 18 años, incluidos 3.009 adultos de entre 18 y 29 años.