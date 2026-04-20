Abre 66 Premio Literario Casa de las Américas

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La edición 66 del Premio Literario Casa de las Américas abrirá hoy un nuevo capítulo en la institución habanera, espacio por excelencia para intercambiar experiencias y reconocer obras en los géneros ensayo, teatro y testimonio.

En la Sala Manuel Galich confluirán esta jornada intelectuales y personalidades vinculadas a un certamen que se extenderá hasta el día 24 y cuyo prestigio a nivel internacional estimula la participación de autores de América Latina y el Caribe.

Teniendo en cuenta el complejo escenario en Cuba, los jurados evaluarán las obras desde su país de origen, declaró a la televisión nacional Jorge Fornet, director del Centro de Investigaciones Literarias de Casa de las Américas.

El premio tiene dos propósitos fundamentales, añadió, y uno de ellos es el vínculo que promueve entre los miembros del tribunal y el público cubano.

Decidimos sacrificar esa parte en esta ocasión y salvar -porque nos parecía imprescindible- el certamen literario, explicó.

Fornet destacó el martes la realización del panel Pensar y «ensayar» en el mundo de hoy, a cargo de la argentina Paula Klachko y la cubana Marlene Vázquez, directora del Centro de Estudios Martianos.

Significó asimismo la exposición El siglo de Fidel, en la Galería Latinoamericana, donde se expondrán piezas de la Colección Arte de Nuestra América Haydee Santamaría.

Precisó que la muestra honra el centenario del líder histórico de la Revolución cubana, así como su vínculo con Casa de las Américas y su Premio Literario.

De igual forma, resaltó un concierto del Cuarteto de Saxofones ZSAXOS, bajo la dirección de Javier Salva, y presentaciones de libros, algunos de ellos premiados en 2025 y otros impresos por la institución cultural habanera.

El viernes la Sala Che Guevara acogerá la premiación en los géneros ensayo y testimonio, mientras que en teatro los resultados se revelarán en el mes de mayo.

Fueron tantas las obras recibidas en este último apartado que los jurados solicitaron posponer el anuncio del premio, expresó el destacado investigador.

Mayo es un mes teatral por excelencia dentro de Casa de las Américas; el día 28 habrá una jornada especial y ahí se anunciará el galardón, añadió.

Fornet aseguró que en el escenario actual es doblemente importante el trabajo de la entidad; ofrecer la mayor difusión posible, mantener los contactos con intelectuales, creadores e instituciones del continente.

“Nos corresponde y nos toca salvar la cultura, sobre todo en un momento como este”.

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