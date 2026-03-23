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Diario digital de Cienfuegos, Cuba

Todos los bancos del parque José Martí de Cruces fueron retirados para reubicar allí un nuevo lote próximamente./Foto; Delvis Toledo de la Cruz./5 de Septiembre
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FOTORREPORTAJE: Una ausencia chocante

Delvis Toledo De la Cruz 0 comentarios , , , , , ,
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Los crucenses tendrán que continuar sentados en el contén de la acera o permanecer parados en las esquinas, al menos hasta que llegue un nuevo lote de bancos y vuelvan a adornar así la vida cotidiana, y ultrajada por indecorosos vándalos, del parque José Martí en el centro del poblado.

Aquellos hermosos bancos metálicos —por increíble que parecía a la vista de este reportero— fueron presa del vandalismo más brutal por gente inescrupulosa y llena de odio, arrancando espaldares y patas con total vileza y dejando el daño a plena luz.

Ante esta ausencia hoy, que se percibe mucho más chocante en una plaza pública de tales características, esperemos que el pueblo de Cruces asuma de una vez por todas el respeto que merece dicho espacio, y velen figuras responsables porque no sucedan más hechos lamentables que perjudican los bienes del Estado cubano, que con tanto esfuerzo ha puesto al servicio de la estética urbana y de la propia ciudadanía.

Los transeúntes tendrán que sentarse en el suelo de momento. /Foto: Delvis Toledo de la Cruz./5 de Septiembre
Los transeúntes tendrán que sentarse en el suelo de momento. /Foto: Delvis Toledo de la Cruz./5 de Septiembre
La plaza pública sin sus bancos característicos supone una imagen contradictoria a quienes pasan por allí./Foto: Delvis Toledo de la Cruz./5 de Septiembre
Meses atrás la mayoría de los asientos del parque habían sido vandalizados./Foto: Delvis Toledo de la Cruz./5 de Septiembre

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Delvis Toledo De la Cruz

Licenciado en Letras por la Facultad de Humanidades de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas en 2016.

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