FOTORREPORTAJE: Una ausencia chocante

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Los crucenses tendrán que continuar sentados en el contén de la acera o permanecer parados en las esquinas, al menos hasta que llegue un nuevo lote de bancos y vuelvan a adornar así la vida cotidiana, y ultrajada por indecorosos vándalos, del parque José Martí en el centro del poblado.

Aquellos hermosos bancos metálicos —por increíble que parecía a la vista de este reportero— fueron presa del vandalismo más brutal por gente inescrupulosa y llena de odio, arrancando espaldares y patas con total vileza y dejando el daño a plena luz.

Ante esta ausencia hoy, que se percibe mucho más chocante en una plaza pública de tales características, esperemos que el pueblo de Cruces asuma de una vez por todas el respeto que merece dicho espacio, y velen figuras responsables porque no sucedan más hechos lamentables que perjudican los bienes del Estado cubano, que con tanto esfuerzo ha puesto al servicio de la estética urbana y de la propia ciudadanía.

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