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Irán ofrece asistencia a buques en el estrecho de Ormuz

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La Organización Iraní de Puertos y Asuntos Marítimos anunció hoy que los puertos del país están preparados para proporcionar servicios y apoyo logístico a los buques que naveguen por el estrecho de Ormuz y aguas territoriales iraníes.

Según reportó la agencia oficial IRNA, la entidad emitió un comunicado dirigido a los capitanes de embarcaciones mercantes que operan en la región, en el que garantiza acceso a suministros, combustible, servicios médicos y materiales de mantenimiento.

El documento precisa que la asistencia estará disponible especialmente para los buques ubicados en puertos y aguas iraníes, y que el mensaje será transmitido varias veces al día mediante redes de comunicación marítima y sistemas VHF.

El anuncio ocurre en medio de las tensiones relacionadas con la denominada “Operación Libertad”, impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para escoltar embarcaciones de países considerados neutrales en el estrecho de Ormuz.

Washington anunció recientemente la suspensión temporal de esa iniciativa, argumentando avances hacia un posible acuerdo con Teherán, aunque medios iraníes descartaron la existencia de un entendimiento inminente y señalaron que la propuesta estadounidense contiene condiciones inaceptables.

La situación se desarrolla en un contexto marcado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciado a finales de febrero, y por el frágil alto el fuego temporal alcanzado en abril con mediación de Pakistán.

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Prensa Latina

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