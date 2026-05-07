Marchas en Italia contra la visita de Marco Rubio y en apoyo a Cuba

Miles de manifestantes recorrieron en la mañana de este jueves las calles de Roma con banderas cubanas y de las diversas agrupaciones participantes en esta movilización, entre ellas el partido Red de los Comunistas, la Unión Sindical de Base (USB) y las entidades juveniles Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil de Alternativa (OSA).

Durante la marcha los asistentes a esta movilización solidaria expresaron en sus pancartas “¡Fuera Rubio de Roma!” y señalaron que “¡Cuba no está sola!”, consignas reafirmadas por diversos oradores, quienes rechazaron la criminal política estadounidense contra la isla, y la visita a este país de uno de sus principales promotores.

“La presencia del jefe de la diplomacia estadounidense en Roma representa una grave señal política, porque legitima una postura internacional de injerencia, sanciones y presión sobre poblaciones enteras”, declaró el economista Luciano Vasapollo, dirigente de la Red de los Comunistas.

En la convocatoria a esta demostración se señala que “Rubio es una de las figuras principales de la clase dirigente estadounidense, que, en un contexto de crisis de hegemonía tanto a nivel internacional como interno, está exhibiendo su violencia más brutal, sus tendencias belicistas y sus sentimientos reaccionarios”.

Se refieren además en ese documento el apoyo norteamericano a Israel en sus ataques genocidas contra el pueblo palestino, así como a la agresión contra Irán y Líbano, con una escalada belicista en Medio Oriente, la nueva Doctrina Monroe en Latinoamérica, con el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En particular, se hace referencia a las recientes medidas para el estrangulamiento de Cuba, y se señala que “en los últimos años Estados Unidos y su clase dirigente han demostrado ser, más que nunca, un peligro para los pueblos del mundo, que han decidido alzar la voz tras décadas de explotación, colonialismo y opresión”.

“Siempre hemos apoyado a Cuba, a su gobierno y a su proceso revolucionario” expresaron en su llamado a esta movilización sus organizadores, una posición que se reafirmó con la marcha efectuada durante esta jornada, que estuvo acompañada con declaraciones y diversas demostraciones en esta ciudad y a lo largo de Italia.