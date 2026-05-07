Pulsando esa tarea gigante y hermosa que se llama Red Juvenil Comunitaria

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Para hacer una primera evaluación de cómo ha ido avanzando la implementación de la Red Juvenil Comunitaria -esa gigante y hermosa tarea nacida de un encuentro sostenido a finales de este mes de marzo entre el Presidente Díaz-Canel y jóvenes pertenecientes a diversos sectores de Cuba-, este miércoles en la tarde tuvo lugar un intercambio entre el dignatario y dirigentes juveniles y estudiantiles, quienes ya andan inmersos en disímiles batallas desde el terreno barrial.

En la sede del Comité Central del Partido Comunista de Cuba se produjo la jornada de análisis, donde se habló sobre las experiencias vividas por los artífices de la Red Juvenil Comunitaria -ese entramado organizativo de las nuevas generaciones en un territorio, ya sea el Consejo Popular, el municipio o la provincia, las que van avanzando articuladas en brigadas y movidas por ejes estratégicos como la defensa, la producción, la comunicación, la formación ideológica, la cultura, y la solidaridad.

Esta viene siendo la cuarta semana de trabajo para el aseguramiento de todo lo que se ha diseñado como meta; ya se han realizado 135 encuentros a nivel municipal; y sin dudas resulta estratégica la alianza que se logre con cada ministerio. Así lo enunció la Primera Secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez Echeverría, en la jornada de este miércoles que también contó, desde la presidencia, con el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda; así como con el viceprimer ministro de la República, Eduardo Martínez Díaz.

Cuando el Jefe de Estado conversó a finales de marzo con los jóvenes, puso énfasis en que, en estos tiempos difíciles, la comunidad se ha convertido en un escenario muy importante para la vida del país, porque, dijo entonces, las limitaciones actuales han reconfigurado horarios y costumbres de trabajo y de estudios. Ahora que la juventud se ha volcado a los barrios, emergen -como comentaba Meyvis- excelentes experiencias de alianzas con algunos ministerios, del hecho que cada Consejo Popular sea apadrinado por una empresa, y del propósito de ir haciendo diagnósticos sobre los principales problemas de una comunidad.

Al principio del encuentro el Presidente Díaz-Canel -quien había propuesto en marzo tareas alusivas a la defensa, la batalla energética, la producción y la economía, la batalla comunicacional, la movilización popular, la formación ideológica, la solidaridad y el compromiso social, la creatividad cultural y la batalla de los símbolos- recordó que “en todos los lugares hay algo que embellecer, hay alguna institución que mejorar”, y que, si no se cuenta con el mapa de los problemas de una comunidad, será muy difícil lograr resultados.

Meyvis compartió anécdotas sobre lo que la Juventud Comunista, las organizaciones estudiantiles, y los movimientos juveniles han estado haciendo en el Consejo Popular “Prado”, en el municipio de La Habana Vieja.

Sobre el valor que entraña la Red, el Presidente Díaz-Canel significó que, con esa fuerza de los jóvenes, se estará imprimiendo otro ritmo de trabajo a ese escenario cardinal que es la comunidad. Por su parte, Roberto Morales Ojeda afirmó que, si todo este movimiento funciona, no hay duda de que sumará con su quehacer a todas las fuerzas de un territorio.

“La tarea es grande pero muy bonita”, resaltó Meyvis Estévez, quien hizo alusión a la relevancia de que se sumen no solo los militantes sino también todo el universo juvenil. Ella puso al tanto a los presentes, sobre un concurso que se ha diseñado –“Código Joven”-, cuyo propósito es que las nuevas generaciones puedan compartir sus experiencias sobre el trabajo comunitario.

El encuentro permitió sumar ideas: Yaliel Cobo Calvo, Segundo Secretario de la UJC, destacó el valor formativo que entraña emplearse a fondo en alguna tarea a nivel comunitario; Danhiz Díaz Pereira, presidente del Movimiento Juvenil Martiano, explicó que en estas semanas se ha seguido el principio de acompañar a las estructuras con que cuenta un Consejo Popular. Sobre este último concepto, el Presidente Díaz-Canel comentó a los jóvenes que ellos son como un catalizador de todo cuanto debe funcionar en un escenario comunitario. Y dijo:

“Estamos conscientes de que no en todos los lugares avanzaremos a la misma velocidad. Pero no nos desmovilizamos”.

Una idea hacía pensar en las potencialidades que tiene la participación, sobre todo si esta tiene la fuerza de los nuevos. “Si todos los jóvenes se incorporan en todos los lugares…”, razonó el general de División José Antonio Carrillo Gómez, presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC). Para él, hay dos premisas clave para el éxito de la Red: la participación de todos, y hacer en cada comunidad aquello que la comunidad quiere.

Era lo que también razonaba el Héroe de la República Gerardo Hernández Nordelo, Coordinador Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR): hay una gran fuerza en toda esa juventud movilizada, y en todos los actores y entidades de una comunidad, puestos en función de que las cosas funcionen mejor.

Porque ahora irán saliendo múltiples desafíos a la luz, porque una tarea llevará a otras y no habrá nada que supere la presencia de la juventud en cada rincón comunitario, el Presidente Díaz-Canel Bermúdez habló de mantener este tipo de intercambios con sistematicidad, de tal manera, que en algún momento no quede problema alguno, concerniente a la vida cotidiana, que esté exento de análisis.

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