De la universidad a la empresa: La mejor ruta para la inteligencia artificial

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Una muestra de las numerosas investigaciones que desarrolla la Universidad de La Habana que tributan al empleo de la Inteligencia Artificial (IA) en beneficio de los diferentes sectores económicos y sociales del país, fue presentada al Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El Jefe de Estado visitó en la mañana de este miércoles el centro de altos estudios, donde compartió con docentes de varias de sus facultades, la mayoría jóvenes, que acumulan un amplio trabajo de investigación y resultados en el desarrollo de la IA, y donde fueron analizadas soluciones concretas aportadas por las facultades de Física y de Matemática y Computación.

Díaz-Canel les explicó que la visita es parte del seguimiento sistemático que da la dirección del país – como parte del Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación – a la transformación digital y el uso de la Inteligencia Artificial en función de resolver problemas de la sociedad, «una sociedad que cada vez debe ser más moderna y más digitalizada», afirmó.

APORTES CONCRETOS DESDE LA FÍSICA

El Doctor en Ciencias Milton García Bonato, investigador del Centro de Sistemas Complejos de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana, presentó una síntesis del trabajo de un equipo que, durante tres décadas ha acumulado numerosos éxitos en el campo de la IA; o sea, mucho antes de que esta alcanzara la popularidad que tiene a partir de los grandes modelos de lenguaje que están al uso hoy en Internet.

Con la asistencia de los ministros de Educación Superior y de Comunicaciones, Walter Baluja García y Mayra Arevich Marín, respectivamente, y la rectora de la Universidad de La Habana, Miriam Nicado García, el científico abundó en las características de modelos de IA que han generado, como el destinado al análisis de la movilidad de las personas.

Recordó que este permitió, por ejemplo, que durante la pandemia de COVID-19 se pudiera tener una idea exacta de la movilidad y la eficacia de las medidas de restricción que entonces se adoptaron. Al mismo tiempo, es un instrumento que permite planificar y organizar la transportación según los nodos de salida y regreso de las personas en una gran ciudad.

En el intercambio se dieron a conocer soluciones que la facultad de Física de la Universidad de La Habana (UH) ha puesto al servicio del sector de la salud, como desarrollos en telemedicina, o de la economía.

En un aparte con la prensa, el Doctor en Ciencias Milton García Bonato subrayó que «la Facultad de Física de la UH, desde hace mucho tiempo estudia los sistemas complejos, y la IA básicamente trata de eso, de cómo usamos los datos que existen, que muestran relaciones muy complejas, para generar modelos que predigan y que ayuden a tomar decisiones».

En nuestras universidades –aseguró- «tenemos toda la voluntad del mundo de transformar las cosas, es decir, llevar los resultados académicos a lo que el país necesita hoy día, como es el uso y ahorro de recursos y la generación de soluciones».

«El país –reiteró García Bonato- puede contar con nosotros, las soluciones están y muchas han sido publicadas en revistas prestigiosas, por tanto, estamos hablando de ciencia constituida».

MATEMÁTICA CONCRETA

En el intercambio del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con profesores de la Universidad de La Habana dedicados a la investigación y generación de resultados en el campo de la IA, la Doctora en Ciencias Suilan Estévez Velarde, decana de la facultad de Matemática y Computación, presentó la contribución de esta escuela al proceso de transformación digital con el uso de IA.

Fue, a su decir, un resumen, «un poquito de todo lo que estamos haciendo», una pequeña muestra de «toda la potencialidad que tiene la universidad cubana para resolver problemas que tiene el país».

Entre otros resultados, detalló las herramientas dirigidas a la participación ciudadana asistida con Inteligencia Artificial, a las plataformas de ciencia y a los sistemas de gestión de proyectos y a la logística y la optimización de procesos.

Especial atención prestó al Instituto de Criptografía de la institución, la analítica de datos y los soportes para la toma de decisiones y para el procesamiento de imágenes médicas, la biomedicina y otras áreas, incluidos los modelos de lenguaje, y dentro de ellos, la cubanísima CeciLIA.

Desde la educación a la salud, entre cuyos ejemplos más icónicos están las predicciones que se hicieron durante la pandemia de la COVID-19 basadas tanto en IA como en modelos matemáticos y que hoy se continúan utilizando para otras enfermedades, en la Facultad de Matemáticas y Computación de la UH también se han desarrollado aplicaciones para el apoyo a la toma de decisiones ante enfermedades específicas, como las relacionadas con la piel.

Otros aportes –agregó la científica— están más orientados a la industria, como el uso de la IA predictiva en la industria del software; la aplicación de la IA generativa y otras tecnologías también muy utilizadas hoy, como la blockchain, que son muy útiles dentro de la empresa cubana.

Al responder preguntas de la prensa al término del encuentro, la Dra. C. Estévez Velarde señaló que estos resultados pueden ayudar mucho a las empresas «a modernizar lo que tenemos y a mejorar tanto la eficiencia como ahorrar costos, incluso crear nuevos productos y nuevas tecnologías que nos fortalezcan tanto hacia adentro como para nuevas exportaciones. Son potenciales que estamos creando desde la universidad, pero que pueden fortalecer a todo el país».

No obstante, acotó la investigadora, «uno de los retos más grandes que tenemos hoy es la relación entre la universidad y la empresa, esa conversación que no siempre es fácil entre dos entornos tan distintos como es la empresa y como es la academia, tanto en tiempo, en forma en la que hablamos, como en los tipos de proyectos, para que se entienda por unos y otros la necesidad de formar personal de ambos lados que nos permitan que los proyectos no queden engavetados, en tesis, dentro de la academia, sino que se conviertan en cosas concretas».

En una evaluación del encuentro entre el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez con investigadores de la Universidad de La Habana, la rectora del centro de alto estudios, la Doctora en Ciencias Miriam Nicado García, señaló que «fue un intercambio muy fructífero».

Se logró explicar –reflexionó- cómo en la UH se han ido desarrollando proyectos basados en la aplicación de la inteligencia artificial en sectores estratégicos como la salud, la energía, el transporte y otras áreas del saber, la economía y la sociedad.

Fue un encuentro –apuntó- donde también se coincidió en que para «poder continuar aplicando la ciencia y la tecnología, y muy especialmente la IA, en los diferentes procesos del país, es importante continuar fortaleciendo las universidades, su claustro y la enseñanza de este tipo de herramientas en todos los niveles educaciones», así como continuar formando nuevos doctores, nuevos especialistas, nuevos masters en estos temas, que son estratégicos para el desarrollo de Cuba».

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