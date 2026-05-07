Ministro de Turismo: FITCuba 2026 es ventana a oportunidades

El titular mostró satisfacción por la 44 Feria Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2026) que comienza este jueves de manera virtual y se extenderá hasta el 9 de mayo, Día del Gran Público (presencial en el balneario de Varadero).

García expresó ese criterio en las páginas de la revista Sol de Cuba del Ministerio de Turismo (Mintur) que circula durante esta jornada como bienvenida a los asistentes desde muchas partes del mundo a la reunión electrónica.

Señaló en su bienvenida que desde el escenario digital, la Feria ratifica la pertenencia de este espacio de diálogo, intercambio y proyección estratégica para el desarrollo de la industria turística nacional.

Dijo que en medio de un entorno complejo que reta la creatividad y capacidad, Cuba reafirma su vocación como destino turístico diverso, donde confluyen valores naturales, patrimoniales y culturales que distinguen la identidad.

Desde los paisajes singulares de los valles y montañas hasta la riqueza histórica de las ciudades, el país apuesta por una oferta que integra sostenibilidad, autenticidad y calidad en el servicio, recalcó el titular.

En el dinámico contexto actual, las operaciones turísticas se mantienen activas. Los trabajadores del sector muestran su compromiso y profesionalidad para estar a la altura de los niveles del mercado internacional.

A la par, el Mintur, a través de sus diversas entidades, mantiene en marcha un programa de acciones orientadas a garantizar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras.

Actualmente se ejecutan labores de mantenimiento y mejora en instalaciones hoteleras y extra-hoteleras, así como iniciativas para la preservación de los recursos naturales, la protección de playas y ecosistemas, y el fortalecimiento de los servicios turísticos.

Estas acciones reflejan un compromiso continuo con la excelencia, asegurando que el país conserve sus estándares y continúe evolucionando para que más temprano que tarde, el país reciba a quienes eligen a Cuba como destino de sus vacaciones.

Aseguró que vale resaltar la articulación con nuevos actores económicos que se incorporan a la cadena de valor del turismo para enriquecer la experiencia del visitante.

La colaboración entre el sector estatal y el no estatal permite ampliar la oferta, generar vínculos productivos y elevar la competitividad del destino.

Asimismo, reconoció el papel de los cubanos residentes en el exterior, quienes representan un mercado de relevancia estratégica.

Su relación con el país impulsa los viajes familiares y abre oportunidades para la inversión, la promoción y el desarrollo de iniciativas que fortalecen el sector turístico.

Otro aspecto fundamental, es que Cuba mantiene su compromiso con un turismo responsable y resiliente. La implementación de políticas orientadas a la sostenibilidad ambiental, la preservación del patrimonio y la inclusión social, son pilares que guían.

La Feria Internacional de Turismo, en su edición 44, con la mayor parte de su programa diseñado para el ámbito virtual, crea otra oportunidad para consolidar alianzas, explorar nuevas áreas de negocio y reafirmar la confianza en Cuba como destino seguro y atractivo, concluyó.