Cuba: dignidad y decoro

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“Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana”. La sentencia martiana pareciera escita para este justo minuto, cuando sobre Cuba se cierra un cerco asfixiante, decretado por quienes desean la desaparición de nuestra Patria, de nuestro territorio, de nosotros mismos.

Y esa falta de decoro es evidente: invasiones a países soberanos, presión a distintas naciones para que corten todo suministro y relaciones diplomáticas con el archipiélago mambí y rebelde y declaraciones pretensiosas a diestra y siniestra, olvidando que este pueblo está hecho de dignidad, coraje y valentía.

Son difíciles las circunstancias. ¿Cómo no advertirlo si cada día, hay muestras evidentes del cariz de las medidas dictadas por quien se cree emperador del mundo? Desde el ámbito doméstico hasta el macroeconómico, nada escapa a la saña imperial: pero una vez más, como sus antecesores, el presidente yanqui subvalora el pueblo cubano que sufre las carencias, pero no se amilana y con esa capacidad creadora sale adelante, cada jornada.

Y ha vuelto a enseñorearse el carbón, por ejemplo. Para algunos, señal de retroceso; para muchos es muestra inequívoca que de mientras haya una alternativa, aunque no sea la más moderna y deseada, hay posibilidades de continuar.

Pero en el ámbito de la economía y la sociedad no son pocas las medidas que ya se implementan y que han sido anunciadas recientemente, que tendrán un impacto favorecedor con su aplicación paulatina y adecuadamente. Allende las fronteras nacionales se alzan voces y se activan manos solidarias, ejemplo de hombres y mujeres de bien, con decoro, que desafían poderosos fuerzas para estar al lado de la verdad y la razón. Y no son pocos; ni es menor su aporte como algunos quieren hacer ver.

Cuba facilitará participación de cubanos residentes en el exterior en la economía nacional

Cuba ha sido hermana, solidaria; ha enviado maestros y médicos a varios países, no bombas y esa manera de actuar no pasa inadvertida; de ahí que ante tan adverso panorama, tenemos absoluta certeza de que no estamos solos.

Según definiciones, la dignidad “es la expresión profunda del respeto por los seres humanos, de la empatía que existe entre todas y todos nosotros y del valor de cada individuo”. Tomándola en consideración y en una mirada profunda del devenir de nuestra amada Cuba, son múltiples, infinitas la muestra de esa dignidad de la que nos enorgullecemos y es rasgo distintivo.

En tanto, la Real Academia de la lengua española, define al Decoro como “honor, respeto, reverencia que se debe a una persona por su nacimiento o dignidad”. De ese también tenemos bastante. No ha sido Cuba promotor a de guerras, ni ha interferido en loa asuntos internos de ningún país soberano.

Por eso, como diría Maceo, con nuestro enemigo secular no nos entendemos si de imposiciones, fuerza y agresión se trata. Ante cada pretensión siempre se levantará Cuba , con dignidad y decoro.

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