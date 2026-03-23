Vietnam acelera transición al uso de biocombustible E10

En respuesta a una directiva del primer ministro Pham Minh Chinh encaminada a reforzar las medidas de ahorro energético, el Grupo Nacional de Petróleo (Petrolimex) anunció que comenzará a expandir la comercialización de la gasolina biológica a partir del venidero mes de abril.

La medida, consideran los especialistas, puede contribuir a reducir en un 10 por ciento el consumo de gasolina en la nación indochina, que el pasado año 2025 se estimó en alrededor de 11,37 millones de metros cúbicos.

Según la hoja de ruta trazada, la E10 estará ampliamente disponible en todo el país a partir del 1 de junio, pues según estudios realizados muchas grandes empresas distribuidoras de petróleo tienen capacidad suficiente para almacenar materias primas de etanol y cuentan con los sistemas de distribución requeridos.

En un seminario organizado recientemente por el periódico Industria y Comercio el subdirector del Departamento de Ingeniería Petrolera de Petrolimex, Ho Ngoc Linh, recordó que desde agosto del pasado año se puso en marcha un plan piloto de venta de gasolina E10 en la sureña Ciudad Ho Chi Minh.

Simultáneamente, añadió, el grupo ha invertido en completar el sistema de infraestructura técnica para la mezcla de biocombustibles, y hoy cuenta con siete depósitos listos para mezclar ese biocombustible en todo el país.

“Con una red de más de dos mil 800 estaciones de servicio, hemos limpiado proactivamente los tanques de almacenamiento, preparado la infraestructura necesaria y desarrollado una hoja de ruta de transición adecuada”, aseveró Ngoc Linh.

Por otra parte, abundó, la empresa también está aprendiendo de la experiencia internacional, para lo cual se enviaron delegaciones a Tailandia, Filipinas, Estados Unidos y otros países, a fin de estudiar los modelos de organización empresarial, transporte y control de calidad de los biocombustibles.

En la actualidad Vietnam cubre solo alrededor de un 30 por ciento de sus necesidades internas de combustible, por lo que cualquier programa que ayude a reducir la dependencia de estos recursos fósiles, resulta de importancia estratégica.

El combustible de bioetanol E10 RON 95 es una mezcla de gasolina sin plomo tradicional (90 por ciento) y bioetanol (10) que se utiliza como combustible para motores de combustión interna, como los de motocicletas y automóviles.