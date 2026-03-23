Cuba domina en Copa Centroamericana y del Caribe de judo

También convenció desde su primera salida el campeón mundial en 2022, Andy Granda (más de 100 kg) quien se impuso en la final al mexicano Alexis Esquivel.

En el actual año, Granda aspira a su cuarta medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero debe asegurar su clasificación en los eventos precedentes- dos en Panamá y el otro que se efectuará en Guatemala.

También impusieron su estilo en el tatami los atletas Orlando Polanco(66 kg) que doblegó al dominicano Heriberto de Aza en la final ; y Marlon Herrera (73 kg) quien fue superior al dominicano Luis Pierre Maikor.

Otras actuaciones destacadas fueron las de Iván Silva (100 kg), plata en su división al caer ante el colombiano Francisco Balarta; ; y similar posición para Naysdel Cardoso (90 kg ) que cedió ante el mexicano Diego Díaz, en el combate por el oro.

En 81 kg, Rubén Romero quedó quinto en su división. También obtuvo similar posición Amado Montes de Oca (90 kg)

Entre las damas las mejores actuaciones fueron las de Anisledys López (70 kg), que venció a la colombiana Heydi Santillana; y de Dali Sentmanat (52 kg), que superó en la final a la también representante de la nación neogranadina, Wendy Golu.

La caribeña Maylín del Toro( 63 kg) una de las promesas en la selección femenina de Cuba, tuvo que conformarse con el segundo lugar en su división, al caer ante la mexicana Prisca Awiti, medallista de plata en los Juegos Olímpicos Paris 2024.

También se destacaron Lianet Cardona, plata en 78 kg; y Dayanara Curbelo (más de 78 kg) monarca de los Juegos Panamericanos Junior celebrados en Asunción, Paraguay, que terminó con bronce.

En declaraciones a Prensa Latina, la comisionada Vanessa Zambotti, que atiende los medios en la Confederación regional de la disciplina, resaltó la calidad de la escuela cubana de judo y de sus atletas.

También elogió a delegaciones como la de México, Colombia y República Dominicana.

Por paises Cuba encabezó el medallero (seis doradas, cuatro de plata, una de bronce y dos quinto lugar).

Le siguieron México, Colombia, República Dominicana, Venezuela y el anfitrión Panamá.

En esta competencia participaron 152 atletas (88 hombres y 64 mujeres) de 16 naciones, los cuales se verán las caras nuevamente el 18 de abril en Panamá, luego del segundos torneo clasificatorio hacia Santo Domingo 2026, que se celebrará en Guatemala el próximo 28 de marzo, precisó.